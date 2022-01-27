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80 hayvanın telef olduğu ağıl gün ışığında görüntülendi - Son Dakika

80 hayvanın telef olduğu ağıl gün ışığında görüntülendi

27.01.2022 00:57
80 hayvanın telef olduğu ağıl gün ışığında görüntülendi

Eskişehir'de dün gece meydana gelen ve yaklaşık 80 hayvanın telef olduğu ağıl yangınında hasarın boyutu gün ışığıyla gözler önüne çıktı.

Eskişehir'de dün gece meydana gelen ve yaklaşık 80 hayvanın telef olduğu ağıl yangınında hasarın boyutu gün ışığıyla gözler önüne çıktı. Ağılda meydana gelen hasar drone ile görüntülendi. Sabah saatlerinde ağıldan tekrar dumanların yükselince itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına yeniden başladı.

Olay, gece saatlerinde Tepebaşı'na bağlı Turgutlar Mahallesi'nde meydana geldi. İçinde büyükbaş ve küçükbaş olmak üzere çok sayıda hayvanın bulunduğu ağılda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını gören komşuların çabasıyla alevlerin içinde kalan hayvanlardan bir kısmı kurtarılırken, yaklaşık 30 büyükbaş ve 50 küçükbaş hayvan alevlere teslim oldu. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın sabaha karşı saat 4.00 gibi söndürüldü.

Sabah saatlerinde dumanlar tekrar yükseldi

Sabah saatlerinde ağıldan tekrar dumanların yükselmesiyle yeni bir telaş başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, içeride bulunan malzemelerin tekrardan tutuştuğu belirledi. İçeride telef olan hayvanların da bulunduğu ağılda, itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına yeniden başladı.

Hasar gün ışığında daha çok belli oldu

Günün ağarmasıyla ise ağılda oluşan maddi hasar gözler önüne çıktı. Ağılda mahsur kalarak telef olan hayvanlar ve malzemeler daha belirgin şekilde görülmüş oldu. Ağılın içindeki evde ve samanlıkta ağır hasar oluştu. Çatı kullanılamaz hale geldi. Ağılda meydana gelen maddi hasar drone ile havadan görüntülendi. Bu arada AFAD ekipleri de hasar tespit çalışmalarına katıldı.

"Toplamda kaç tane hayvanımız öldü tam olarak bilmiyoruz"

Gündüz devam eden soğutma çalışmaları esnasında açıklama yapan Abdullah Kıpçak, yaşadığı derin üzüntüyü ifade etti. Evinin, samanlığının, ahırının, hayvanlarının kaybıyla 700-800 bin lira civarlarında zararı olduğunu belirten Kıpçak, şunları söyledi:

"Komşular haber verdi, ahır yanıyor dediler. Çıkıp geldim. Hayvanlar ve kışlık tüm yiyecekleri yanmış. Telef olan 23 tane büyükbaş, 20-25 tane anaç ve birçok ufak kuzu vardı. Toplamda kaç tane hayvanımız öldü tam olarak bilmiyoruz. Kurtardıklarımız da var. 4 tane de hayvanımız kayboldu. Onları ayrı yere koymuştuk. Zararımız çok fazla. Yaklaşık 700-800 bin lira zararımız var. Ev de yandı, ahır da yandı, samanlık da yandı." - ESKİŞEHİR

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Eskişehir, Tepebaşı, İtfaiye, Drone, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 80 hayvanın telef olduğu ağıl gün ışığında görüntülendi - Son Dakika


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