Son Dakika Haberleri: 80 hektarlık alanı küle çevirdiği iddia edilen şüpheli gözaltında
Son Dakika Güncel Haber

80 hektarlık alanı küle çevirdiği iddia edilen şüpheli gözaltında

1 saat önce

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda 11 saatlik çalışmayla söndürülen ve 80 hektarlık alanın yanmasına sebep olan yangını çıkarttığı iddia edilen şahıs, polis tarafından oturduğu çay ocağında gözaltına alındı.

80 hektarlık alanı küle çevirdiği iddia edilen şüpheli gözaltında, System.String[]
Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda 11 saatlik çalışmayla söndürülen ve 80 hektarlık alanın yanmasına sebep olan yangını çıkarttığı iddia edilen şahıs, polis tarafından oturduğu çay ocağında gözaltına alındı. Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda dün öğlen saat 13.30 sıralarında çıkan ve 80 hektar alanın küle döndüğü orman yangınında yeni bir gelişme yaşandı. Görgü tanıklarının iddialarına göre, emekli öğretmen olduğu iddia edilen H.T., bahçesindeki otları yakmak istediği sırada sıçrayan bir kıvılcımla yangına sebebiyet verdi. İddiaları değerlendiren Marmara Adalar Cumhuriyet Savcılığı H.T. hakkında gözaltı kararı verdi. Kararın ardından Marmara Polis Merkezi ekipleri H.T.'yi şüpheli sıfatıyla oturduğu çay ocağında gözaltına aldı. Gözaltına alınan H.T. önce evine götürülerek burada keşif yapıldı, ardından ifadesi alınmak üzere adliyeye götürüldü.
(Derya Evren - Ahmet Küçükkaraca - Bahadır Demirçeviren/İHA)
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 12:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evlatlık olduğunu öğrenen genç, anne bildiği yengesini öldürüp intihar etti
Norveç'teki cami saldırısı, İsveç ile Norveç'i birbirine düşürdü Bayramı fırsat bilenlere kötü haber: Sakarya'da denize giriş yasaklandı Ukrayna üzerinden AB'ye kaçak girmeye çalışan beş Türk yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.8.2019 14:21:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 80 hektarlık alanı küle çevirdiği iddia edilen şüpheli gözaltında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]