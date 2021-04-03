80 İl'e 10 milyon yerel tohum gönderildi - Son Dakika

80 İl'e 10 milyon yerel tohum gönderildi

03.04.2021 18:18
80 İl'e 10 milyon yerel tohum gönderildi, System.String[]

'Yerel Tohum Ulusal Güç' sloganı ile Türkiye'nin en kapsamlı Yerel Tohum Merkezlerinden birisini Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 93. yılında açan Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ürettiği ve dağıtımını yaptığı yerel tohumlar, Türkiye'nin topraklarında hayat buluyor.

'Yerel Tohum Ulusal Güç' sloganı ile Türkiye'nin en kapsamlı Yerel Tohum Merkezlerinden birisini Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 93. yılında açan Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ürettiği ve dağıtımını yaptığı yerel tohumlar, Türkiye'nin topraklarında hayat buluyor.

1 Şubat tarihinden itibaren 2020 yılının yaz sezonuna kadar üretilen 81 çeşit tohumu internet sitesi üzerinden dağıtan ve kısa sürede stoklarını tüketen Büyükşehir Belediyesi'nin yerel tohumları Türkiye'nin 80 iline ulaştı.

Türkiye'nin 80 ilinden yoğun talep alan ve kanun gereği her aileye ihtiyaç miktarı kadar dağıtılan tohumların sayısı 2019 yılından bugüne kadar toplam 10 Milyona ulaştı.

2021 yılında 4 Milyon, 2019 yılından bugüne kadar da 10 Milyon tohumu Türkiye'nin dört bir yanına dağıtan Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin dağıttığı yerel tohumlar sayı olarak 10 Milyon olan İsveç'in nüfusuna eşit. Alan olarak dikimi yapıldığında 150 futbol sahasını kaplayacak olan yerel tohumlar Türkiye'nin tüm illerine ulaştırıldı. Kısa sürede stoklarını tüketen ve Türkiye'nin 80 iline tohum kargolayan Muğla Büyükşehir Belediyesine gelen en fazla tohum talebinin ise domates, biber, salatalık, fasulye, havuç ve bezelye olduğu öğrenildi.

Ülkelerin ekonomik kuvvetini tarımdan aldığını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün toprağının, yerel tohumunun kıymetini bilen, üreten köylüsünü de milletin efendisi yapan toplumların çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşacağını belirtti. Başkan Gürün; "Anadolu toprakları farklı toprak yapısı, ürün yelpazesi ile dünyanın en bereketli yurtları arasındadır. Türkiye Cumhuriyeti Atatürk dönemindeki tarım politikaları ile kısa zamanda dışa bağımlılıktan kurtulmuş kendi kendine yeten ve ürettiği ürünleri pazarlayan konuma gelmiştir. Yerli üretime önem veren, doğru ürünlerle topraklarını donatan ve bu ürünleri işleyecek fabrikalar açan Türkiye Cumhuriyeti Atatürk vizyonu ile üreten köylüsünü milletin efendisi yapmıştır. Son yıllarda izlenen tarım politikaları ne yazık ki ülkemizi birçok üründe dışa bağımlı hale getirmiş, üreticimiz borçlandırılmış, tarlasına, traktörüne el konur hale gelmiştir.

"Muğla verimli toprakları, başat ürünleri ile tarım kentidir"

Muğla turizm kenti olarak bilinse de verimli toprakları, başat ürünleri, tabiri caizse dağlarından yağ ovalarından bal akan bir şehirdir. Çünkü dünyanın ve Türkiye'nin en iyi zeytinyağlarına, çam balında da liderliğe sahiptir. Muğla bir tarım kentidir. 2014 yılında Büyükşehir olan Muğlamızda kısa zamanda tarımsal gelişmeler için hizmetleri ve projeleri hayata geçirdik. Toprağımızın analizini yapan laboratuvardan, Türkiye'nin en donanımlı yerel tohum merkezine, yem, fidan desteğinden, alım garantili çiçek üretimine, katma değeri yüksek ürünler olan sakız ağacı, trüf mantarı üretim alanlarına, üretim ve tüketim kooperatiflerimizi desteğe, meyve sebze kurutma tesisinden, koku vadisine birçok projeyi hayata geçirdik. Üreticilerimizin tarlasından, hasadına, yem bitkisinden yerel tohumuna, tahlilinden satışına hep yanında oluyoruz.

"Yerel tohumlarımızı tüm Türkiye'ye ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Özellikle yerel tohum konusuna ayrı bir önem verdik. Ata tohumlarımızı sandıklardan çıkarıp kurduğumuz Türkiye'nin en kapsamlı yerel tohum merkezine gelmesini sağladık. Kısa zamanda hemşehrilerimizin desteği ile büyüyen Yerel Tohum Merkezi'miz tüm Türkiye'ye testleri yapılmış, güvenilir yerel tohum gönderebilir hale geldi. Bugüne kadar 10 Milyon yerel tohum Anadolu toprakları ile buluştu. Muğla'da üretilen tohumlarla vatandaşlarımızın sağlıklı ve yüzde yüz yerel ürünler elde etmesini sağladık. Yerli ve milli tohumlarımıza sahip çıkmanın gururunu, tüm Türkiye ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. - MUĞLA

80 İl'e 10 milyon yerel tohum gönderildi
80 İl'e 10 milyon yerel tohum gönderildi
80 İl'e 10 milyon yerel tohum gönderildi
80 İl'e 10 milyon yerel tohum gönderildi

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Muğla, Tohum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 80 İl'e 10 milyon yerel tohum gönderildi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Perşembe gününe dikkat Meteoroloji bölge bölge uyardı! Perşembe gününe dikkat Milli ara Süper Lig'e yaramadı, gündüz oynanan üç maçta galibiyete erişen taraf olmadı Milli ara Süper Lig'e yaramadı, gündüz oynanan üç maçta galibiyete erişen taraf olmadı Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor'la karşılaşıyor! Canlı anlatım Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor'la karşılaşıyor! Canlı anlatım Çocuğunu göremediği için sinirlenen genç adam, kayınpederinin kapısında intihar etti Çocuğunu göremediği için sinirlenen genç adam, kayınpederinin kapısında intihar etti Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği tedbirler hiçe sayıldı Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği tedbirler hiçe sayıldı Öfkeli kadın yere yatırdığı erkeği 'Paramı ver' diye bağırıp darbetti Öfkeli kadın yere yatırdığı erkeği 'Paramı ver' diye bağırıp darbetti Cumhur İttifakı'na katılacağı konuşulan Saadet Partisi, kendi ittifakını kurdu Cumhur İttifakı'na katılacağı konuşulan Saadet Partisi, kendi ittifakını kurdu Evde internet kullanan herkesi ilgilendiriyor! Önemsemediğiz konu hayatınızı karartabilir Evde internet kullanan herkesi ilgilendiriyor! Önemsemediğiz konu hayatınızı karartabilir
Korona vakaları rekor kırdı, uzmanından hayati uyarı geldi: Virüs artık 1 dakikada bulaşıyor Korona vakaları rekor kırdı, uzmanından hayati uyarı geldi: Virüs artık 1 dakikada bulaşıyor         
19:35
İrfan Can'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı: Geri döndük İrfan Can'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı: Geri döndük         
19:17
Son Dakika: Türkiye'de 3 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 186 kişi vefat etti, 44 bin 756 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 186 kişi vefat etti, 44 bin 756 yeni vaka tespit edildi         
18:59
Koronavirüs testi pozitif çıkan yaşlı kadın, ambulansa binmemek için direndi Koronavirüs testi pozitif çıkan yaşlı kadın, ambulansa binmemek için direndi         
17:57
Bodrum'da bulunan 2 bin 400 yıllık lahidin kapağı ilk kez açıldı Bodrum'da bulunan 2 bin 400 yıllık lahidin kapağı ilk kez açıldı         
17:44
Yeşilçam'ın usta ismi koronavirüs nedeniyle entübe edildi Yeşilçam'ın usta ismi koronavirüs nedeniyle entübe edildi         
17:20
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncuları kansere yakalanan Arif Güloğlu'na destek verdi Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncuları kansere yakalanan Arif Güloğlu'na destek verdi         
15:50
Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı         
15:15
Baskın düzenlenen evden valizlere gizlenmiş 4 milyon sahte dolar çıktı Baskın düzenlenen evden valizlere gizlenmiş 4 milyon sahte dolar çıktı         
14:32
Canlı yayını izleyenler Canlı yayını izleyenler "Bu nasıl kısıtlama?" sorusunu sormadan edemedi         
14:28
Denizdeki çekilme endişelendirdi; uzmanından açıklama geldi: Korkulacak bir durum yok, mevsimsel Denizdeki çekilme endişelendirdi; uzmanından açıklama geldi: Korkulacak bir durum yok, mevsimsel         
13:37
Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı         
12:40
Genç kadın verdiği kilolardan sonra bambaşka biri oldu! Onu reddeden erkekler şimdilerde kapısında yatıyor Genç kadın verdiği kilolardan sonra bambaşka biri oldu! Onu reddeden erkekler şimdilerde kapısında yatıyor         
12:31
Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu         
11:43
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık         
11:31
Bir garip olay! Kanalizasyon hattında yüzlerce bozulmuş ayran bulundu Bir garip olay! Kanalizasyon hattında yüzlerce bozulmuş ayran bulundu         
11:14
Soğuk havaya aldırış etmeyen Serenay Sarıkaya iç çamaşırsın kıyafetiyle dışarı çıktı Soğuk havaya aldırış etmeyen Serenay Sarıkaya iç çamaşırsın kıyafetiyle dışarı çıktı         
08:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2021 19:42:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 80 İl'e 10 milyon yerel tohum gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei