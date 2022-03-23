80 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi - Son Dakika

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin narkotik madde ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda 80 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum - Erzincan karayolu üzerinde bulunan Polis Kontrol Noktasında batı illerine uyuşturucu madde nakli yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalara istinaden şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, aracın yakıt deposu içerisine yapılan gizli bölmede sıvı halde 80 kg 300 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak araçta bulunan Ercüment S. İsimli şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - ERZURUM