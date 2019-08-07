80 kişilik işe 600 kişi başvurdu
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde 80 kişilik işe 600 kişi başvurdu.
Amasya Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:12 Kaynak: İHA
'nın Merzifon
ilçesinde 80 kişilik işe 600 kişi başvurdu. Özel bir işletmenin Amasya'nın Merzifon ilçesinde işe alacağı 80 kişilik işe 600 kişi başvuruda bulundu.
Ülke genelinde yüzlerce şubesi bulunan restoran işletmesinin Merzifon'da şube açacak olması işsiz gençlere umut ışığı oldu. Merzifon Ticaret ve Sanayi Odasında işletmenin ihtiyacı olan garson, komi, kasiyer ve temizlik elemanı olmak üzere 80 kişi için müracaatlar firma yetkililerince alındı. - AMASYA
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