80 Kişinin Alınacağı Geçici İşe 1560 Başvuru

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, Suriye'yi Görüştü

Kuyruğun Ucu Var Bucağı Yok! Bin 500 Kişilik İşçi Alımı İçin 11 Bin 500 Kişi Başvurdu