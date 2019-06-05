Son Dakika Haberleri: 80 koli ayakkabıyı çalan hırsızlar yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

80 koli ayakkabıyı çalan hırsızlar yakalandı

44 dakika önce

BARTIN'da, bir depodan 800 çift işçi ayakkabısı çalan 2 kişi İstanbul'da yakalanırken, ayakkabılar sahibine teslim edildi.

80 koli ayakkabıyı çalan hırsızlar yakalandı, System.String[]
BARTIN'da, bir depodan 800 çift işçi ayakkabısı çalan 2 kişi İstanbul'da yakalanırken, ayakkabılar sahibine teslim edildi. 
Geçen günlerde  Bartın Çaydüzü Mahallesi'nde, M.K.'ye ait depoya giren hırsızlar 75 bin TL değerindeki 80 koli içerisindeki 800 çift işçi ayakkabısını çaldı. Durumu fark eden M.K. polise haber verdi. Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri M.Ç. ve M.E.'nin kolilleri bir kamyonete yüklediklerini, ayakkabıları İstanbul  Pendik'teki bir depoda sakladıklarını tespit etti. Polis, İstanbul Pendik'te bulunan depoya baskın düzenledi. Çalınan ayakkabılar ele geçirilirken, 2 kişi yakalandı. Ayakkabılar sahibine teslim edilirken, M.Ç. ve M.E. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. M.Ç. ve M.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- Bartın
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:15 Kaynak: DHA
İşçi, Bartın, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da bayramın ilk günü trafik felç oldu! Yoğunluk yüzde 53 Emekli polis memuru, sokak ortasında tartıştığı kayınbiraderlerine kurşun yağdırdı Kılıçdaroğlu YSK'yi eleştirdi: Ekrem Bey'in rakibi artık Binali Bey değil İmamoğlu Washington Post'a yazdı: İstanbul'da yarışı kazandım ve bir kez daha kazanacağım

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 00:59:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 80 koli ayakkabıyı çalan hırsızlar yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]