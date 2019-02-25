80'Ler 90'Lar Şarkılarıyla Dolu Bir Gece!
55 dakika önce
Kaan Öztürk ve Onur Mete 27 Şubat Çarşamba akşamı IF Ataşehir sahnesinde 80'lerin ve 90'ların en sevilen şarkılarını seslendirecek.
Kaan Öztürk ve Onur Mete'nin yoğun konser programı devam ediyor. Öztürk ve Mete "80'ler 90'lar biraz da noksanlar" ismini verdikleri programla Çarşamba gecesi IF Ataşehir'de en sevilen şarkılar ve sahne perfomanslarıyla müzik severlerle buluşacak.
Birlikte 5 yıl sahne alan ikili, 6 kişiden oluşan orkestrasıyla birlikte Anadolu yakasının gözde konser mekanlarından biri olan IF Ataşehir'de sahneyi renklendirerek unutulmaz bir gece yaşatacak.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:58 Kaynak: Bültenler
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