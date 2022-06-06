Türkiye Çevre Haftası, bu yıl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "sıfır atık" temasıyla tüm illerde düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › 80'ler dizisi oyuncuları Millet Bahçesi'nde - Son Dakika

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