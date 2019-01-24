Son Dakika Haberleri: 80'ler ve 90'lar Fırtınası Estirecek!

80'ler ve 90'lar Fırtınası Estirecek!

13 dakika önce

Kaan Öztürk ve Onur Mete, 25 Ocak'ta Hayal Kahvesi Ankara'da 80'ler 90'lar müzik konseptiyle müzikseverleri keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.

80'ler ve 90'lar Fırtınası Estirecek!, System.String[]

Kaan Öztürk & Onur Mete80'leri 90'lar konseptiyle Ankaralılarla buluşuyor.

Birlikte 5 senedir sahne alan ikili seçtikleri özel şarkıları ile dinleyicilere 80'lere 90'lara yolculuk yaptırcak.25 Ocak'ta Ankara Hayal Kahvesi'nde konser verecek olan ikili müzikseverlere keyif dolu bir gece yaşatacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:20 Kaynak: Bültenler

Ankara, Kaan Öztürk, Güncel
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