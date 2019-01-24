80'ler ve 90'lar Fırtınası Estirecek!
13 dakika önce
Kaan Öztürk ve Onur Mete, 25 Ocak'ta Hayal Kahvesi Ankara'da 80'ler 90'lar müzik konseptiyle müzikseverleri keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.
Kaan Öztürk & Onur Mete80'leri 90'lar konseptiyle Ankaralılarla buluşuyor.
Birlikte 5 senedir sahne alan ikili seçtikleri özel şarkıları ile dinleyicilere 80'lere 90'lara yolculuk yaptırcak.25 Ocak'ta Ankara Hayal Kahvesi'nde konser verecek olan ikili müzikseverlere keyif dolu bir gece yaşatacak.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:20 Kaynak: Bültenler
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