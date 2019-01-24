80'ler ve 90'lar Fırtınası Estirecek!

Birlikte 5 senedir sahne alan ikili seçtikleri özel şarkıları ile dinleyicilere 80'lere 90'lara yolculuk yaptırcak.25 Ocak'ta Ankara Hayal Kahvesi'nde konser verecek olan ikili müzikseverlere keyif dolu bir gece yaşatacak.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Bültenler

Türkiye'nin En Uzun 10. Mağarası Olan Gökgöl Mağarası, Ziyaretçilerin Akınına Uğruyor! Mağarada Nikah Kıyanlar Bile Var