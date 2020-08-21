80'lerin efsanesi Kitt'i Türkiye'ye getirerek Cem Yılmaz'a gönderme yaptı - Son Dakika

80'li yılların Amerikan dizisi Kara Şimşek'in konuşan spor arabası 'Kitt'i Türkiye'ye getirerek Kocaeli'nin Gebze ilçesinde özenle bakımını yapan Ramazan Çelik, tura çıktığı aracı ile ünlü komedyen Cem Yılmaz'a gönderme yaparak, "Cem Yılmaz'ın G.i.t'i varsa bizim de KITT'imiz var. Alırım anahtarını Cem Yılmaz diyorum" dedi.

80'li yılların Amerikan dizisi "Kara Şimşek"in ateş eden, atlayan ve konuşan siyah spor arabası "Kitt" Türkiye'ye geldi. Almanya'da yaşayan ve aracı satın alan Ramazan Çelik, "Kitt" ile Türkiye turuna çıktı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde İHA muhabiri tarafından görüntülenen araçla ilgili konuşan Ramazan Çelik, araca vatandaşların yoğun ilgisinin olduğunu ifade etti. Çocukluk hayali olan araçla Türkiye turuna da çıktığını belirten Çelik, ünlü komedyen Cem Yılmaz'a gönderme yaparak, "Alırım anahtarını Cem bey" dedi.

"ÇOCUKLUK HAYALİMDİ"

Aracın tüm özelliklerinin orijinal olduğunu söyleyen Ramazan Çelik, "Çocukluk hayalimdi. Küçükken dizi izlerdik. 82-90'lı yıllarda izlerdik. Yıllar sonra Almanya'ya gittim. Durumum oldu bu KİT'i Amerika'dan satın aldım. Dizide oynayan araçlardan bir tanesi. Replikasıda var kendisi bende ama David Hasselhoff'la geçen sene tanışma imkanımız oldu. Münih'te Almanya turuna çıkmıştı. Bu araçla kendisiyle Münih'te bir yarım saat falan çekimimiz oldu. Araçla Münih'te gezdik. Tanışma imkanımız oldu. Güzel bir araç. Yaşlı bir araç ama güzel. Dizide bütün özelliklerinin hepsi duruyor. Kırmızı ışığı olsun, numarasını değiştirmesi olsun, lazer olsun hepsi duruyor" dedi.

"ÇOK BÜYÜK BİR İLGİ VAR"

Türkiye yollarında araca büyük bir ilginin olduğunu dile getiren Çelik, "Bunun maliyeti baya bir yüksek maliyeti var ama benim yanımda maliyetten ötesi bir manevi bir değeri var. Gerçekten manevi değeri çok yüksek bir araç. Büyük bir ilgi var. Resim çekmek isteyen, gezmek isteyenler. Çok büyük bir ilgi var. Normal karşılıyorum. Dizide oynayan bir araç" ifadelerini kullandı.

"ALIRIM ANAHTARINI CEM YILMAZ"

Araçla ilgili reklam teklifleri aldığını ifade eden Ramazan Çelik, ünlü komedyen Cem Yılmaz'a gönderme yaptı. Çelik, "Görüşmemiz oldu bir yerle ama anlaşamadık. Gerek yok. Ben sadece Türkiye turuna çıktım. Cem Yılmaz'ın G.i.t'i varsa bizim de KITT'imiz var. Alırım anahtarını Cem Yılmaz diyorum, kapatıyoruz" şeklinde konuştu.

(Samet Kahraman - Hakan Öztürk/İHA)