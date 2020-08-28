80'lik çift Covid-19'u yendi - Son Dakika

Sivas'ın Hafik İlçesi Pusat köyünde yaşayan 83 yaşındaki Ali İhsan Corut ve yaşındaki eşi Kamer Corut geçtiğimiz hasta Covid-19 tanısı ile tedavi altına alındı. Sivas Çok Amaçlı Geriatri Merkezindebir hafta tedavi gören 80'lik çift, sağlıklarına kavuşarak bugün taburcu edildi. Çift hastaneden ayrılırken sağlık çalışanlarına dua etti.

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