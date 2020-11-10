80 metre yüksekte Ata'ya saygı - Son Dakika

80 metre yüksekte Ata'ya saygı
10.11.2020 10:02
Türkiye'nin en büyük meydanlarından biri olan Osmangazi Meydanı inşaatı için kurulan 80 metrelik vinçte çalışan operatör 09.05'te Atatürk'e saygı duruşunda bulundu.
Türkiye'nin en büyük meydanlarından biri olan Osmangazi Meydanı inşaatı için kurulan 80 metrelik vinçte çalışan operatör 09.05'te Atatürk'e saygı duruşunda bulundu.
Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından yapımı devam eden Türkiye'nin en büyük meydanlarından birisi olacak Osmangazi Meydanı'nda 09.05 geçe hayat durdu. Meydan inşaatında kullanılan 80 metrelik vincin operatörü Fırat Çelik siren sesleriyle birlikte vincin üzerinde dışarı çıkarak saygı duruşunda bulundu. Bu anlar drone ile kaydedildi. Diğer işçiler de işlerini bırakarak saygı duruşunda bulundu.
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