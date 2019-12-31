80 metreden yuvarlanan TIR'ın şoförü yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 80 metreden yuvarlanan TIR'ın şoförü yaralandı - Son Dakika

80 metreden yuvarlanan TIR'ın şoförü yaralandı

6 saat önce

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 80 metrelik yamaçtan yuvarlanan TIR'ın şoförü Osman Korkuluklu (52), yaralandı.

80 metreden yuvarlanan TIR'ın şoförü yaralandı, System.String[]

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 80 metrelik yamaçtan yuvarlanan TIR'ın şoförü Osman Korkuluklu (52), yaralandı.

Kaza, dün gece Kayabaşı Mahallesi'nin Kurutepe mevkisinde meydana geldi. İslahiye yönüne giden Osman Korkuluklu (52) yönetimindeki çimento hammaddesi yüklü 31 Z 2858 plakalı TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yamaçtan yuvarlandı. Korkuluklu son anda kapıyı açıp araçtan atlarken, yaklaşık 80 metre yuvarlanan TIR, hurdaya döndü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Mahalle sakinleri, aynı bölgede daha önce de kazalar yaşandığını belirterek, önlem alınmasını istedi.


Kayabaşı, İslahiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:46 Kaynak: DHA
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