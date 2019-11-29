Son Dakika Haberleri: 80 milyon TL size çıksa ne yaparsınız?
Son Dakika Magazin 80 milyon TL size çıksa ne yaparsınız? - Son Dakika Magazin

80 milyon TL size çıksa ne yaparsınız?

7 saat önce

Vatandaşlara yöneltilen soruda ise renkli cevaplar ortaya çıktı.

80 milyon TL size çıksa ne yaparsınız?, System.String[]

Vatandaşlara yöneltilen soruda ise renkli cevaplar ortaya çıktı. Program sunucularından Hakan Ural da büyük ikramiyenin kendisine çıkması halinde neler yapacağını anlattı. İşte detaylar!


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Hakan Ural, Kanal D, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:41 
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