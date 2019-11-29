80 milyon TL size çıksa ne yaparsınız?
7 saat önce
Vatandaşlara yöneltilen soruda ise renkli cevaplar ortaya çıktı.
Vatandaşlara yöneltilen soruda ise renkli cevaplar ortaya çıktı. Program sunucularından Hakan Ural da büyük ikramiyenin kendisine çıkması halinde neler yapacağını anlattı. İşte detaylar!
Neler Oluyor Hayatta? hafta içi her gün canlı yayınla 09.00'da Kanal D'de!
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:41
Sosyal medya fenomeni Yasemin Sakallıoğlu nişanlısı Burak Yırtar'la barıştı MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik villası ile olay oldu Son günlerin çok konuşulan ismi İrem Derici'den 5 çarpıcı itiraf! Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros, şarkıcı olarak gittiği düğünde kalça dansı yaptı