80 milyon TL size çıksa ne yaparsınız?

Vatandaşlara yöneltilen soruda ise renkli cevaplar ortaya çıktı. Program sunucularından Hakan Ural da büyük ikramiyenin kendisine çıkması halinde neler yapacağını anlattı. İşte detaylar!



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