80 milyonluk çevreci tesisin enerjisi de çevreden - Son Dakika

80 milyonluk çevreci tesisin enerjisi de çevreden

80 milyonluk çevreci tesisin enerjisi de çevreden MASKİ'nin 80 milyon TL yatırımla hayata geçirdiği Manisa Atıksu Arıtma Tesisine kurulan güneş enerjisi panelleriyle tesisin elektrik ihtiyacının yüzde 30'u karşılanacak Çevreye yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Manisa Büyükşehir Belediyesi...

80 milyonluk çevreci tesisin enerjisi de çevreden

MASKİ'nin 80 milyon TL yatırımla hayata geçirdiği Manisa Atıksu Arıtma Tesisine kurulan güneş enerjisi panelleriyle tesisin elektrik ihtiyacının yüzde 30'u karşılanacak

Çevreye yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Manisa Büyükşehir Belediyesi hem çevreyi koruyor hem de geleceği

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Burak Aslay:

"Güneş enerjisi santralimizin tamamlanmasına müteakip yıllık 1 milyon 500 bin liralık enerji maliyeti karşılanacak"

"Atıksu Arıtma Tesisimiz, Manisa'yı, Gediz'ı, Bakırçay'ı temizleme ve arıtma konusunda en büyük çevreci yatırımlardan biri"

MANİSA - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 80 milyon TL'lik bir yatırımla 2018 yılında hayata geçirilen Manisa Atıksu Arıtma Tesisinde, yüksek enerji maliyetlerine karşı 5,5 milyon TL'lik ek bir yatırımla güneş enerjisi panelleri kuruluyor. Panellerin kurulumunun tamamlanmasıyla tesis, kendi elektrik ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayarak hem tasarruf etmiş olacak hem çevreyi koruyacak hem de geleceğe dönük çevreci yatırımlara daha fazla pay ayrılmış olacak.

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından sadece Manisa'nın değil Ege Bölgesi'nin de en önemli çevreci projelerinden biri olarak hayata geçirilen ve yılda 20 milyon metreküp atık suyun arıtıldığı Manisa Atıksu Arıtma Tesisine 5,5 milyon maliyetle güneş enerjisi santrali kuruluyor. Zafer Kalkınma Ajansından alınan 1 milyon 200 bin TL'lik hibe desteğiyle montaj işlemlerinin devam ettiği GES Projesi tamamlandığında tesisin yüzde 30'luk elektrik ihtiyacı yenilebilir enerjiyle karşılanmış olacak. Büyük bir tasarruf sağlayacak proje sayesinde hem çevre korunmuş olacak hem de geleceğe dönük yatırımlara daha fazla pay ayrılmış olacak.

Yıllık 1,5 milyonluk tasarruf

Güneş Enerjisi Santralinin kurma çalışmalarını yerinde inceleyen MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay çalışmalar hakkında firma yetkililerinden bilgi aldı. Projenin önemine dikkat çeken Aslay, "Tesisimizi 2018 yılında işletmeye aldık. Yıllık yaklaşık 20 milyon metreküplük atık suyu arıtıyoruz. Bu arıtma işlemleri sırasında büyük enerji giderleri ve maliyetleri ortaya çıktığında tesisimizde 1 megawat gücünde bir güneş enerji santrali kurulumunu bitirmek üzereyiz. KDV dahil yaklaşık 5 milyon 500 bin liralık bu yatırımımızın 1 milyon 200 bin lirasını Zafer Kalkınma Ajansından hibe desteği olarak kazandık ve artık son haftasında kurulumu bitmek üzere. Kurulumun bitmesinin ardından tesisimizin enerji ihtiyacının yüzde 30'unu buradan karşılayacağız. Güneş enerjisi santralinin tamamlanmasına müteakip yıllık 1 milyon 500 bin liralık enerji maliyetini güneş enerjisi santralinden karşılayarak buradan elde ettiğimiz bedeli Manisa'nın farklı noktalarında yeniden vatandaşımıza yatırım olarak geri dönüştürmeyi planlıyoruz. Manisa Atıksu Arıtma Tesisi ve kurmuş olduğumuz Güneş Enerjisi Santrali Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde Manisa'ya, Gediz'e, Bakırçay'a temizleme ve arıtma konusunda en büyük çevreci yatırımlardan olup gelecek nesillerimizi ve doğamızı kurtarmak adına genel müdürlüğümüz tarafından yapılan en büyük faaliyetlerden birisidir." dedi.

80 milyonluk çevreci tesisin enerjisi de çevreden
80 milyonluk çevreci tesisin enerjisi de çevreden
80 milyonluk çevreci tesisin enerjisi de çevreden
80 milyonluk çevreci tesisin enerjisi de çevreden
80 milyonluk çevreci tesisin enerjisi de çevreden
80 milyonluk çevreci tesisin enerjisi de çevreden
80 milyonluk çevreci tesisin enerjisi de çevreden
80 milyonluk çevreci tesisin enerjisi de çevreden
80 milyonluk çevreci tesisin enerjisi de çevreden
80 milyonluk çevreci tesisin enerjisi de çevreden
80 milyonluk çevreci tesisin enerjisi de çevreden
80 milyonluk çevreci tesisin enerjisi de çevreden

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Atıksu, Manisa, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 09:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 80 milyonluk çevreci tesisin enerjisi de çevreden - Son Dakika Ekonomi

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