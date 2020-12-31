80 saat sürecek kısıtlama bugün başlıyor! Peki nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte bilinmesi gerekenler - Son Dakika

80 saat sürecek kısıtlama bugün başlıyor! Peki nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte bilinmesi gerekenler

31.12.2020 11:44
80 saat sürecek kısıtlama bugün başlıyor! Peki nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte bilinmesi gerekenler, System.String[]

Türkiye'de bu akşam saat 21.00 itibarıyla başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması 4 Ocak pazartesi günü sabah 05.00'te sona erecek. 80 saat sürecek kısıtlamada vatandaşlar araç kullanmadan en yakın camiye gidebilecek, marketler saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında açık olacak. İşte kısıtlamaya ilişkin bilinmesi gerekenler.

Türkiye yeni yıla koronavirüs önlemleriyle giriyor. Yılbaşında ekiplerin denetimleri en üst düzeyde olacak. Bugün saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 4 Ocak pazartesi günü sabah saat 05.00'te sona erecek.

İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde 2 Aralık'ta yayımlanan "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Genelgeleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular" bölümünde güncelleme yapıldı.

Buna göre, yılbaşı nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk da göz önünde bulundurularak ilk uygulaması 1-3 Ocak tarihlerinde olacak şekilde, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı günlerde sadece çiçek satışı yapan iş yerleri 10.00-17.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.

VATANDAŞLAR EN YAKIN CAMİDE NAMAZ KILABİLECEK

Bugün saat 21.00'de başlayıp 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak sokağa çıkma kısıtlamasına karşın yarın cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlar, il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarının bu yöndeki kararları doğrultusunda, araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebilecek.

80 saat sürecek kısıtlama bugün başlıyor! Peki nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte bilinmesi gerekenler

CUMA NAMAZI İÇİN GEREKEN KOŞULLAR

Cuma namazına izin verilmesini öngören ilgili tüm kuruluşlara gönderilen kararda şöyle denildi:

"Alınan tedbirlerin eksiksiz ve süreklilik taşıyacak şekilde uygulanması bu başarının devamı açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede; 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'da başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında 1 Ocak 2021 tarihinde Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlarımızın temizlik, maske, mesafe kurallarına riayet etmek ve araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebilmelerine karar verilmiştir"

Kararda, "Belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

80 saat sürecek kısıtlama bugün başlıyor! Peki nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte bilinmesi gerekenler

MARKETLER AÇIK OLACAK, ALKOL SATIŞI YAPILMAYACAK

Kısıtlamada marketler açık olacak ancak alkol satışı yapılmayacak. Tekel bayileri kısıtlama süresince kapalı olacak.

Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek. Vatandaşlar evlerine yürüme mesafesindeki bu işletmelere giderek ihtiyaçlarını giderebilecek.

RESTORANLAR PAKET SERVİS YAPACAK

Kısıtlama boyunca restoran ve lokantalar mesailerine devam edecek. Saat 10.00 ile 24.00 arasında paket servis yapılabilecek.

Kısıtlama süresince fırınlar da açık olacak. İşletmeler ruhsatlarında yazan çalışma saatleri içerisinde ekmek ve unlu mamul üretimine devam edecek.

80 saat sürecek kısıtlama bugün başlıyor! Peki nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte bilinmesi gerekenler

OTELLERDE YILBAŞI EĞLENCESİNE YASAK: 22.00'DEN SONRA MÜZİK YAYINI YAPILMAYACAK

Otel ve konaklama tesislerinde yılbaşı eğlencesi yapılamayacak. Saat 22.00'den itibaren restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında hiçbir şekilde müzik yayınına izin verilmeyecek. Otel ve konaklama tesislerinde bulunan müşterilerin, kalabalık şekilde bir araya gelmemeleri için tedbirler alınacak.

TOPLANMA ALANLARINA TURİSTLER DE GİREMEYECEK

Bugün saat 21.00'den 1 Ocak saat 10.00'a kadar il ve ilçe merkezlerinde toplanma ve kutlama alanları olarak bilinen cadde, bulvar veya meydanlara yabancı turist girişleri de yasak olacak.

80 saat sürecek kısıtlama bugün başlıyor! Peki nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte bilinmesi gerekenler

Pazartesi, Yılbaşı, Türkiye, Ocak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 80 saat sürecek kısıtlama bugün başlıyor! Peki nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte bilinmesi gerekenler - Son Dakika


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