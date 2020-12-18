80 saatlik güvenlik kamerası izlendi, yüzlerce silah ve mermi ele geçirildi - Son Dakika

80 saatlik güvenlik kamerası izlendi, yüzlerce silah ve mermi ele geçirildi

18.12.2020 12:33
80 saatlik güvenlik kamerası izlendi, yüzlerce silah ve mermi ele geçirildi, System.String[]

Bilecik'te geçtiğimiz ay yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği aile faciası ardından incelemelerini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsın suçta kullandığı av tüfeğini aldığı yeri 80 saatlik güvenlik kamerası izleyerek tespit etti.

Bilecik'te geçtiğimiz ay yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği aile faciası ardından incelemelerini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsın suçta kullandığı av tüfeğini aldığı yeri 80 saatlik güvenlik kamerası izleyerek tespit etti. Av bayii sahibinin ikameti ve işyerinde yapılan aramalarda adeta cephanelik çıktı.

Geçtiğimiz 16 Kasım 2020 günü Onur Acar (30), boşanma aşamasında olduğu Cemile Nur Acar (23) ve kayınpederi Abdullah Acar'a aralarındaki başka bir dava sonrası Bilecik Adliye Sarayı yanındaki Cumhuriyet Meydanı'nda av tüfeğiyle kurşun yağdırmıştı. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Onur Acar'ın suçta kullandığı av tüfeğini nereden ve ne şekilde temin ettiğinin tespitine yönelik yapılan araştırmalarda yaklaşık 80 saatlik güvenlik kamerası ve Plaka Tanıma Sistemi kayıtları titizlikle incelendi. Bu çalışma sonrası Onur Acar'ın olay öncesine ait tüm hareketleri tespit edildi ve şahsın olayda kullandığı suç aleti yarı otomatik yivsiz av tüfeğini, olay mahalline çok yakın bir adreste av bayii işleten B.A. şahıstan temin ettiği yönünde kuvvetli bulgulara ulaşıldı.

Yüzlerce silah ve mermi ele geçirildi

Elde edilen bulgular ışığında şüpheli B.A, hakkında başlatılan tahkikat kapsamında Cumhuriyet Savcılığının arama/el koyma talimatına istinaden şüphelinin aracı, ikameti ve işyerinde yapılan aramalar yapıldı. Yapılan aramada 72 adet faturasız tabanca, 6 adet faturasız ve seri numarası kazınmış kuru sıkı tabanca, 40 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet marka modeli yazmayan seri numarasız av tüfeği, 1 adet namlusuz dipçik av tüfeği, 480 adet faturasız çeşitli çaplarda fişek, 1 adet pala, 1adet av bıçağı ele geçirildi.

Öte yandan Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden konu ile ilgili tahkikata çok yönlü olarak devam edilmekte olduğu bildirildi. - BİLECİK

80 saatlik güvenlik kamerası izlendi, yüzlerce silah ve mermi ele geçirildi

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 80 saatlik güvenlik kamerası izlendi, yüzlerce silah ve mermi ele geçirildi - Son Dakika


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