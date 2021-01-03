80 saatlik kısıtlamada 65 yaş üstü yaşlıların bahçelerinin bakımı yapıldı - Son Dakika

80 saatlik kısıtlamada 65 yaş üstü yaşlıların bahçelerinin bakımı yapıldı

03.01.2021 09:14

80 saatlik kısıtlamada 65 yaş üstü yaşlıların bahçelerinin bakımı yapıldı Pendik Belediyesi ekipleri 65 yaş üstü evinde yalnız yaşayan ve bahçe bakımı yapamayan vatandaşların yardımına koştu.

80 saatlik kısıtlamada 65 yaş üstü yaşlıların bahçelerinin bakımı yapıldı

İSTANBUL - Pendik Belediyesi ekipleri 65 yaş üstü evinde yalnız yaşayan ve bahçe bakımı yapamayan vatandaşların yardımına koştu. Belediye ekipleri 4 günlük kısıtlamada vatandaşların bahçe bakımları ve ağaçlarının budama işlemlerini yaptı.

Pendik'te tek başına yaşayan ve bahçelerindeki bakımlarını yapamayan yaşlıların yardımına Pendik Belediyesi ekipleri koştu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ndeki ekipler ilçe sınırları içerisinde yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların evlerinin bahçelerinin bakımını yaptı. Bahçelerinde budanması gereken ağaçlar budandı, çimleri kesildi. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan bakımdan vatandaşlar memnun kalarak belediyeye teşekkür etti.

Bahçesinin bakımı yapılan 78 yaşındaki İsmet Durmaz, "Yaşlılıktan dolayı bahçemin bakımını yapamıyorum. Yaşlılıktan, halsizlikten bahçemi temizleyemiyorum bakamıyorum. Çok güzel buldum bahçemi. Allah onlardan razı olsun. Ayrıca her şey için teşekkür ediyorum. Bu çalışma beni memnun etti, bahtiyar etti. Her şey için Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

80 saatlik kısıtlamada 65 yaş üstü yaşlıların bahçelerinin bakımı yapıldı
80 saatlik kısıtlamada 65 yaş üstü yaşlıların bahçelerinin bakımı yapıldı
80 saatlik kısıtlamada 65 yaş üstü yaşlıların bahçelerinin bakımı yapıldı
80 saatlik kısıtlamada 65 yaş üstü yaşlıların bahçelerinin bakımı yapıldı
80 saatlik kısıtlamada 65 yaş üstü yaşlıların bahçelerinin bakımı yapıldı
80 saatlik kısıtlamada 65 yaş üstü yaşlıların bahçelerinin bakımı yapıldı
80 saatlik kısıtlamada 65 yaş üstü yaşlıların bahçelerinin bakımı yapıldı
80 saatlik kısıtlamada 65 yaş üstü yaşlıların bahçelerinin bakımı yapıldı
80 saatlik kısıtlamada 65 yaş üstü yaşlıların bahçelerinin bakımı yapıldı
80 saatlik kısıtlamada 65 yaş üstü yaşlıların bahçelerinin bakımı yapıldı
80 saatlik kısıtlamada 65 yaş üstü yaşlıların bahçelerinin bakımı yapıldı

Pendik, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 80 saatlik kısıtlamada 65 yaş üstü yaşlıların bahçelerinin bakımı yapıldı - Son Dakika


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