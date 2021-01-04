80 saatlik kısıtlamanın ardından korona virüs yok sayıldı - Son Dakika

80 saatlik kısıtlamanın ardından korona virüs yok sayıldı

04.01.2021 15:27

- 80 saatlik kısıtlamanın ardından korona virüs yok sayıldı 80 saatlik yıl başı ve hafta sonunu kısıtlaması sabah saat 05.00'da son buldu.

- 80 saatlik kısıtlamanın ardından korona virüs yok sayıldı

UŞAK - 80 saatlik yıl başı ve hafta sonunu kısıtlaması sabah saat 05.00'da son buldu. Uşak'ta kısıtlamanın son bulmasıyla birlikte öğlen saatlerinde korona virüse davetiye çıkarıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'da başlayarak 4 Ocak Pazartesi sabah saat 05.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Yılbaşını da içine alan 80 saatlik kısıtlama bugün sabah saat 05.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından Uşak'ın en işlek caddesi olan İsmet Paşa Caddesi'nde insan yoğunluğu meydana geldi. 80 saatlik kısıtlamanın ardından nefes almak için sokağa akın eden vatandaşlar, adeta kısıtlamanın acısını çıkardı. Ayrıca uzun süredir havaların soğuk geçmesinin ardından vatandaşlar güneşli havanın tadını banklarda oturarak ve caddede dolaşıp alış veriş yaparak çıkardı.

80 saatlik kısıtlamanın ardından korona virüs yok sayıldı
80 saatlik kısıtlamanın ardından korona virüs yok sayıldı
80 saatlik kısıtlamanın ardından korona virüs yok sayıldı
80 saatlik kısıtlamanın ardından korona virüs yok sayıldı

Koronavirüs, Aralık, Ocak, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 80 saatlik kısıtlamanın ardından korona virüs yok sayıldı - Son Dakika


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