80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik durma noktasına geldi - Son Dakika

Tüm yurtta akşam saat 21.00'da başlayacak olan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik durma noktasına geldi. İBB Trafik uygulaması adeta kırmızıya dönerken, yoğunluk yüzde 62 seviyesine çıktı.

Tüm dünyada etkisini sürdüren corona virüsü sebebiyle Türkiye'de yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak. 80 saat boyunca kesintisiz olarak sürecek yılbaşı sokağa çıkma yasağı bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Sokağa çıkma kısıtlaması, 4 Ocak pazartesi günü sabah saat 05.00'te sona erecek. Yasak boyunca bakkal, market, kuruyemişçi, manav ve balıkçılar saat 10.00 ile 17.00 arasında hizmet verecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul dışına çıkmak ve evlerine bir an önce gitmek isteyen vatandaşlar mesai saati bitiminde trafikte yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk nedeni ile Tem otoyolu ve E-5 karayolu üzerinde trafik adeta durma noktasına geldi. İBB trafik uygulaması yoğunluk nedeni ile adeta kırmızı renge büründü. Yoğunluk yüzde 62 seviyesine çıkarak son günlerin rekor düzeyine çıktı. Öte yandan trafikte yaşanan yoğunluğun bir benzeri de toplu taşıma araçlarında yaşandı. Vatandaşların daha kısa sürede evlerine ulaşmak için metrobüsleri tercih ettikleri görüldü. Metrobüs hatlarında ve üst geçitlerinde yaya yoğunluğu yaşandı. - İSTANBUL