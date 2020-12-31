80 saatlik sokak kısıtlaması öncesi tarihi Galata Köprüsü çevresinde yoğunluk - Son Dakika

Bu gece saat 21.00'da tüm yurtta başlayacak olan 80 saatlik yılbaşı kısıtlaması öncesi vatandaşlar tarihi Galata Köprüsü çevresinde yoğunluk oluşturdu. Kimi vatandaşların eve dönüş telaşı yaşadığı görülürken onlarca balıkçının ise kararan havaya rağmen balık tutmaya devam ettiği görüldü.

Tüm dünyada etkisini sürdüren korona virüsü sebebiyle Türkiye'de yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak. 80 saat boyunca kesintisiz olarak sürecek yılbaşı sokağa çıkma yasağı bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Sokağa çıkma kısıtlaması, 4 Ocak pazartesi günü sabah saat 05.00'te sona erecek. Yasak boyunca bakkal, market, kuruyemişçi, manav ve balıkçılar saat 10.00 ile 17.00 arasında hizmet verecek.

Öte yandan kısıtlamaya sayılı saatler kala tarihi Galata köprüsü çevresinde ve üzerinde yaşanan hareketlilik havadan drone kamerası ile çekildi. Görüntülerde birçok vatandaşın duraklarda bekleyen otobüslere doğru hareket halinde olduğu görülürken onlarca balık tutkununun ise kararan havaya rağmen balık tutmaya devam ettikleri görüldü. - İSTANBUL