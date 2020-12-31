Son Dakika | 80 saatlik yılbaşı kısıtlaması öncesi alışveriş telaşı - Son Dakika

Son Dakika | 80 saatlik yılbaşı kısıtlaması öncesi alışveriş telaşı

31.12.2020 19:23

Edinilen son dakika gelişmesine göre 80 saatlik yılbaşı kısıtlaması öncesi alışveriş telaşı Kısıtlamaya saatler kala polis ekipleri tarafından denetimler yoğunlaştırıldı Denizli'de yılbaşı öncesi vatandaşlar alışveriş için sokaklara akın etti.

80 saatlik yılbaşı kısıtlaması öncesi alışveriş telaşı

Kısıtlamaya saatler kala polis ekipleri tarafından denetimler yoğunlaştırıldı

DENİZLİ - Denizli'de yılbaşı öncesi vatandaşlar alışveriş için sokaklara akın etti. Polis ekipleri bir yandan drone ile havadan denetimler sürdürürken diğer yandan sık sık sosyal mesafe kurallarına uyulması için vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Denizli'de 80 saatlik yılbaşı kısıtlamanın başlamasına saatler kala vatandaşlar alışveriş için adeta birbirleriyle yarıştı. Vatandaşların 4 günlük gıda ihtiyaçlarını karşılamak için market ve kuruyemişçilere akın etmesi korkutucu görüntülere neden oldu. Birçok alışveriş noktasında oluşan kalabalık sebebiyle sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Polis ekipleri işlek caddelerde drone ile havadan denetimleri gerçekleştirdi. Trafiğin yoğun olduğu anlarda ise Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşları yönlendirerek yoğunluğu engellemeye çalıştı. Yılbaşı nedeniyle kolluk kuvvetleri farklı noktalarda gece saatlerine kadar denetimleri sürdürecekleri öğrenildi. Yapılan uyarılara rağmen kurallara uyulmazken zaman zaman alışveriş noktalarında kuyruk oluştu. Esnaflar, tedbirleri uyguladıklarını ve dükkanlara müşterileri sıra sıra aldıklarını belirterek, vatandaşlara da maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunduklarını ifade etti. Vatandaşlardan Süleyman Kiriş, "İnsanlar için çok iyi, en azından biz hastalıkları insanlara bulaştırmayız. Bu yasaklardan çok memnunuz, insanlara zarar vermiyoruz. Bu hükümetin aldığı kararlardan çok memnunuz, 4 günlük yasağa da saygı duyuyoruz" dedi.

"Polis ekiplerimiz denetim yapıyor, iyi ki yapıyorlar"

Fatma Nur Ünal, "4 gün uzun bir süre bence ama ülkemiz ve sağlığımız için gerekli onun dışında pandemi olduğu için bu sürecin uzun olduğunu düşünüyorum. Yeni yıl herkese sağlık, mutluluk, huzur getirsin. Polis ekiplerimiz denetim yapıyor, iyi ki yapıyorlar bizim için herkes için iyi ki varlar" diye konuştu. Vatandaşlardan bir diğeri ise Ayşe Ünal, "Yeni yılda herkese sağlık mutluluk, huzur diliyorum. İnşallah sağlıklı bir yıl geçiririz. Bundan sonrası için herkese başarılar diliyorum. Bugün bu kadar kalabalık olmasına hiç gerek yoktu, çünkü her günümüzü bugüne sığdırmadık biz. Her gün alışverişe çıkma şansımız var ama bugün çok aşırı yoğunluk var. Bana göre çok gereksiz bir yoğunluk var. İhityaç dışında çıkılmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

(FP-SY-MB-Y)

Son Dakika | 80 saatlik yılbaşı kısıtlaması öncesi alışveriş telaşı
Son Dakika | 80 saatlik yılbaşı kısıtlaması öncesi alışveriş telaşı
Son Dakika | 80 saatlik yılbaşı kısıtlaması öncesi alışveriş telaşı
Son Dakika | 80 saatlik yılbaşı kısıtlaması öncesi alışveriş telaşı
Son Dakika | 80 saatlik yılbaşı kısıtlaması öncesi alışveriş telaşı
Son Dakika | 80 saatlik yılbaşı kısıtlaması öncesi alışveriş telaşı
Son Dakika | 80 saatlik yılbaşı kısıtlaması öncesi alışveriş telaşı
Son Dakika | 80 saatlik yılbaşı kısıtlaması öncesi alışveriş telaşı

Denizli, Yılbaşı, Drone, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | 80 saatlik yılbaşı kısıtlaması öncesi alışveriş telaşı - Son Dakika


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