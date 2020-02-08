80 sanatçıdan depremzedelere destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel 80 sanatçıdan depremzedelere destek - Son Dakika

80 sanatçıdan depremzedelere destek

14 dakika önce

Altındağ'da depremzedeler için dayanışma devam ediyor.

80 sanatçıdan depremzedelere destek, System.String[]

Altındağ'da depremzedeler için dayanışma devam ediyor. 80 sanatçı, eserlerini depremzedeler yararına satışa çıkardı.


Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi ve Hamamönü Sanat Sokağı sanatçıları, depremzedelere destek için bir araya geldi. Sanatçılar en değerli eserlerini depremzedeler yararına satışa çıkardı. Resim başta olmak üzere çeşitli sanat eserlerinin satışa çıkarıldığı sergiden elde edilecek gelir, depremzedelere bağışlanacak. Hamamönü Sanat Sokağı Sergi Salonu'nda açılan sergi, 1 hafta süreyle açık olacak.


Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatlarıyla, Elazığ ve Malatya'da gerçekleşen deprem sonrası başlatılan yardım kampanyası sürüyor. Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri ile Aydınlıkevler Erkek Yaşam Merkezi üyelerinden sonra, Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi ve Hamamönü Sanat Sokağı sanatçıları da duyarlılıklarını gözler önüne serdi.


Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi ve Hamamönü Sanat Sokağında çalışmalarını sürdüren 80 sanatçı, yağlı boya, hat, tezhip, ebru, ahşap oyma ve yakma branşlarında 150 eseri, ziyaretçilerin beğenisine sundu. Sergide satışı yapılan eserlerden elde edilecek gelir, depremzedelere bağışlanacak.


Başkan Balcı'dan teşekkür


Altındağ'da çalışmalarını sürdüren sanatçıları duyarlılıklarından dolayı tebrik eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Elazığ ve Malatya'da yıkımlara ve acı kayıplara yol açan deprem sonrası, Ankara'da, Ankara'nın kalbi Altındağ'da, çok başarılı bir örgütlenme gerçekleştirerek depremzede vatandaşlarımız için seferber olduk. Yardım tırlarımız deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın derdine derman oldu, çorba ikram aracımız içlerini ısıttı. Kadın Eğitim Kültür Merkezlerine devam eden Altındağlı kadınlar ve Aydınlıkevler Erkek Yaşam Merkezimizin üyeleri geçtiğimiz hafta açtıkları sergiyle depremzedelere büyük destek oldu. Sergideki eserlerin neredeyse tamamı ilk gün satıldı. Sanatçılarımız da duyarlılıklarıyla bu kampanyaya büyük destek oldular. Eserlerini depremzedeler yararına satışa çıkardılar. Kendilerine bu özverili çabalarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.


"Destek olduğum için mutluyum"


Sergide eserlerini satışa sunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen ebru sanatçısı Yıldız Anadolu, "Eserlerimi depremde zarar gören vatandaşlarımız için satışa çıkarmaktan dolayı çok mutluyum. İnşallah satılır. Bize bu imkanları sağlayan Başkanımıza ve Altındağ Belediyesi'ne çok teşekkür ederim" dedi. - ANKARA

Altındağ, Deprem, Balcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:55 Kaynak: İHA
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