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80 şehirden bisikletçi Mersin Yenişehir'de buluştu - Son Dakika

80 şehirden bisikletçi Mersin Yenişehir'de buluştu

02.09.2021 14:33
80 şehirden bisikletçi Mersin Yenişehir'de buluştu, System.String[]

Mersin Bisiklet Derneği'nin bu yıl 8.'sini düzenlediği Uluslararası Mersin Bisiklet Festivaline katılan bisikletçiler Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'e, festivale verdiği destekten dolayı teşekkür ziyaretinde bulundular.

Mersin Bisiklet Derneği üyeleri ve çeşitli illerden gelerek festivale katılan bisikletçiler Yenişehir Belediyesi ana hizmet binası önünde Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile bir araya geldi.

Bisikletin yaşamın her alanında daha fazla yer alması gerektiğini belirten ve bu yönde çalışmalar yaptıklarını anlatan Başkan Özyiğit, 3-4-5 Eylül tarihleri arasında İnsu Piknik Alanı'nda düzenlenen Yeni 'Bi' Kamp etkinliğinde sporcuların da yer alacağını söyledi.

Başkan Özyiğit,"Birkaç ay içerisinde Piri Reis Parkını bisiklet kullanımı için düzenliyoruz. Burası bisiklet eğitim alanı olacaktır. Hepinizin bu projeye desteğini bekliyoruz. Düzenlediğiniz kampta siz sporcularımız, doğa sporcuları, çevre gönüllüleri dostlarımızla buluşacağız. Vatandaşlarımız da orada olacak. Orada birçok etkinlik olacak bu etkinliklerde siz de gelen çocuklarımıza bisiklet sporunu sevdirmek gibi önemli bir misyonu üstleneceksiniz. İyi ki geldiniz, hayat insanla seviliyor, insanın olduğu yerde güzel oluyor. Sizler geldiğinizde orası daha güzel olacak. Hem bir ilk olması hem de hedefe doğru yürümesi nedeniyle kıymetli bizim için. Verdiğiniz katkılar için teşekkür ediyorum" dedi.

"Bisikleti çocuklara sevdireceğiz"

Mersin Bisiklet Derneği Başkanı Süleyman Uygun da 8. Uluslararası Mersin Bisiklet Festivali'nin Yenişehir Belediyesi işbirliği ile yapıldığını ifade ederek, "Belediyelerimiz arasında bisiklet konusunda en çok iş birliği içerisinde olduğumuz belediyemizdir. 80 farklı şehirden gelen bisikletçiler var. Formalarımızda Yenişehir Belediyesi ve Mersin Bisiklet Derneği logoları mevcut. Bu yıl çocukların bisiklete özen göstermesi için Yenişehir Belediyemiz ile formalar yaptık. Çocukların ilgisini çekecek. Sizler Türkiye'nin dört bir yanında bu formalarla gezerken bisiklete özenecekler. Yine Yenişehir Belediyesi işbirliği ile yapmış olduğumuz 10 Kasım Ata'ya saygı projemizle 3 görme engelli ve iki kadın pilotla 450-500 kilometre pedallayarak Ankara'ya ulaştık. Bu projemizi ilerleterek Yenişehir Belediye Başkanımızla istişare yaparak her Perşembe günü görme engellilerle Mersin'i dolaşacağız" dedi.

80 şehirden bisikletçi Mersin Yenişehir'de buluştu

Abdullah Özyiğit, Yenişehir, Bisiklet, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 80 şehirden bisikletçi Mersin Yenişehir'de buluştu - Son Dakika


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