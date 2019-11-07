Son Dakika Haberleri: 80 ülkeden 450 farklı kadim enstrüman arşivi var
Son Dakika Güncel 80 ülkeden 450 farklı kadim enstrüman arşivi var

80 ülkeden 450 farklı kadim enstrüman arşivi var

8 saat önce

Müzik öğretmeni Volkan Yaran, 17 yıl içerisinde aralarında hayvan derisi ve kemiklerinden de üretilen, 80 farklı ülkeden 450 farklı kadim enstrümandan oluşan bir arşiv oluşturdu.

80 ülkeden 450 farklı kadim enstrüman arşivi var, System.String[]

Müzik öğretmeni Volkan Yaran, 17 yıl içerisinde aralarında hayvan derisi ve kemiklerinden de üretilen, 80 farklı ülkeden 450 farklı kadim enstrümandan oluşan bir arşiv oluşturdu. Yaran, Trakya Üniversitesi Müzik Öğretmenliği öğrencilerine 'Dünya çalgılarından ezgiler' isimli bir konferans vererek, eşsiz bir müzik ziyafeti sundu.

Müzik Öğretmeni Volkan Yaran, dünyanın 80 ülkesinden topladığı 450 çalgıdan oluşan arşivinin bir bölümüyle Edirne'de konser verdi. Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü daveti üzerine Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonunda, müzik öğretmeni adayı gençlerle buluşan Yaran, 'Eser örneklemeleriyle dünya çalgılarından ezgiler' isimli bir konferans ve atölye çalışması gerçekleştirdi.

KÜLTÜRLER, ÇALGILARDA YAŞIYOR

İHA'ya kadim arşivinin hikayesini anlatan Yaran, Hindistan'dan Çin'e, Himalayalar'dan Tibet'e, Afrika'dan İran'a 80 farklı ülkeden 450'i aşkın kadim entrümandan oluştuğunu, Edirne'de de Türk Müziği ve Dünya'nın farklı müzik kültürlerini müzik öğretmeni adaylarına tanıtarak icra edeceğini söyledi. Yaran'ın arşivi içerisinde; 'ukulele', 'santur', 'parmak curası', 'lavta', 'rebap' ve 'dede sazı' gibi enstrümanlar da bulunuyor.

"ARŞİVİMİ DAHA DA GELİŞTİRMEK İSTİYORUM"

12 yıldır müzik öğretmenliği yaptığını ve daha öğrenci yıllarında bu arşivi hazırlamaya başladığını anlatan Volkan Yaran, "17 yıllık zaman diliminde 80 ülkeden 450'yi aşkın çalgıyı arşivledim. Bu çalgıları ülkeleri dolaşıp tek tek edinmedim. Elbette böyle bir hayalim var ama şu an bu çalgıları yurt dışına giden yakın dostlarım, müzisyen hocalarım, sanatçı dostlarım bana getirdi. Bir kısmını da zaman zaman antika pazarlarından temin ettim. Bu arşivimi daha da geliştirmek istiyorum" dedi.

"MÜZİĞİN ÖZÜ DAHA YERELDE"

Müzisyen Yaran, genç müzisyenlere ve müziğe gönül verenlere bir de tavsiye de bulunarak, "Bence müziğin özü daha yerelde, daha etnik. O yüzden bence günümüzde çabuk üretilen ve tüketilen müziklere değil de bir yaşanmışlığı bir kültürü olan eski var olan müziklerle, çalgılarla ilgilenmelerini öneririm" diye konuştu.

Trakya Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Ezgi Kamar da, "Daha önce hayatımızda hiç görmediğimiz çalgıları canlı dinleme fırsatı yakaladık. Gerçekten beni çok etkiledi. Çok güzel bir etkinlik oldu benim için" ifadelerini kullandı.

(Koray Ustabaşı/İHA)

Trakya Üniversitesi, Hindistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Misyonerlik yaptığı iddia edilen din dersi öğretmeni açığa alındı
Otizmli çocuklar ve aileleriyle sorun yaşayan veliler iddiaları yalanladı: Olay saptırılıyor Terör örgütü PKK'ya Ekim'de ağır darbe: 133 terörist öldürüldü Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin yakın çevresinden 13 kişi elimizde

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 18:29:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 80 ülkeden 450 farklı kadim enstrüman arşivi var
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]