80 yaşına kadar biriktirdiği 4 milyon 600 bin lirayı belediyeye bağışladı! - Son Dakika

80 yaşına kadar biriktirdiği 4 milyon 600 bin lirayı belediyeye bağışladı!

18.05.2021 16:06
80 yaşına kadar biriktirdiği 4 milyon 600 bin lirayı belediyeye bağışladı!, System.String[]

Japonya'da yaşayan 80 yaşındaki bir adam, küçük yaşlardan beri biriktirdiği 4 milyon 600 bin lirayı şehrin belediyesine bağışlamak istedi. Yaşlı adam bağış mektubunda, ''Bu, birinci sınıftan beri biriktirdiğim para. Lütfen kullanın. Bu bir bağış" diye yazdı. Salgınla ekonomisi etkilenen Japonya, zaman zaman varlıklı vatandaşların yaptıkları yüklü bağışlarla gündeme geliyor.

Japonya'nın Yokosuka şehrinde, ismini açıklamak istemeyen 80 yaşlarındaki bir adam, dün şehrin belediye binasına giderek görevlilerden elindeki çantayı ve mektubun yetkililere ulaştırılmasını istediğini söyledi.

"BİRİNCİ SINIFTAN BERİ BİRİKTİRDİĞİM PARA"

AFP'ye konuşan yetkililer, çantanın içinde 60 milyon yen (yaklaşık 4 milyon 593 bin 450 TL) bulduklarını, mektupta ise, "Bu, birinci sınıftan beri biriktirdiğim para. Lütfen kullanın. Bu bir bağış" yazdığını söyledi.

"NE DİYECEĞİMİ BİLEMİYORUM"

Belediye Başkanı Katsuaki Kamiji ise bir açıklama yayımlayarak koronavirüsün olumsuz etkilediği bu zor dönemde gelen bağış karşısında 'etkilendiğini ve şaşırdığını' belirtti. Kamiji, "Ne diyeceğimi bilemiyorum, bunun için minnettarım" diye konuştu. Yetkililer, "İsimsiz bir kişiden hiç bu kadar büyük bir bağış almadık" açıklaması yaptı.

DAHA ÖNCE DE YÜKLÜ BAĞIŞLAR YAPILMIŞTI

Japonya, zaman zaman vatandaşların yaptıkları yüklü bağışlarla gündeme geliyor. Geçen yıl da Nara belediye binasına gelen bir kişi, 30 milyon yen'lik bağış yapmış ve paranın yoksulların eğitimini finanse etmek için kullanılmasını istemişti.

Yine geçen sene Kobe'de bir kişi şehirdeki bir hastaneye postayla 5 milyon yen göndermişti.

JAPONYA EKONOMİSİNDEN TARİHİ DARALMA

Japonya ekonomisinin pandemiden büyük oranda etkilendiği biliniyor. Kabine Ofisinin (Kantei) geçen yıla dair güncellenen ekonomik ön verilerine göre, gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) 2009'dan beri ilk kez küçüldü. Japonya ekonomisi 2020 yılında, önceki yıla oranla yüzde 4.8 küçülerek, tarihinin ikinci büyük daralmasını yaşadı.

80 yaşına kadar biriktirdiği 4 milyon 600 bin lirayı belediyeye bağışladı!

Türk Lirası, Japonya, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 80 yaşına kadar biriktirdiği 4 milyon 600 bin lirayı belediyeye bağışladı! - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (7)
  • 5s3 : Japon halkı gerekeni yapıyor olması gereken bu fakat TÜRK halkı daha da fazlasını yaptı ve hl yapıyor yapıyor da bu yapılan bağışlar ,yardımlar biranda kayıp oluveriyorlar. Velhasıl kelam HALKIMIZ ÇOK ÜSTÜN DEVLETİ IÇIN CANI NI SEVE SEVE VERIR DE işte o De var ALLAH DEVLETIMIZE ZEVAL VERMESIN Cevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız

Son Dakika

Mustafa Sarıgül: Anketlere göre Türk siyasi hayatında uzun yıllardır bulunan birçok partiyi geride bıraktık Mustafa Sarıgül: Anketlere göre Türk siyasi hayatında uzun yıllardır bulunan birçok partiyi geride bıraktık İmamoğlu sosyal medya üzerinden bildirdi: Halk Bakkal projesini hayata geçiriyoruz İmamoğlu sosyal medya üzerinden bildirdi: Halk Bakkal projesini hayata geçiriyoruz Üniversite öğrencisi Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu Üniversite öğrencisi Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu İşletmesine tahliye kararı gelince intihara kalkıştı! İşletmesine tahliye kararı gelince intihara kalkıştı! Sallanmaya başlayan 355 metrelik gökdelen paniğe neden oldu! O anlar saniye saniye görüntülendi Sallanmaya başlayan 355 metrelik gökdelen paniğe neden oldu! O anlar saniye saniye görüntülendi Zeynep Sever Demirel, derin sırt dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekti Zeynep Sever Demirel, derin sırt dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekti Son Dakika: Tunus açıklarında batan gemide en az 57 göçmen hayatını kaybetti Son Dakika: Tunus açıklarında batan gemide en az 57 göçmen hayatını kaybetti Oyuncu Meltem Miraloğlu, vasiyet karşılığında kendisinden 48 yaş büyük eşiyle barıştı Oyuncu Meltem Miraloğlu, vasiyet karşılığında kendisinden 48 yaş büyük eşiyle barıştı

Son Dakika Haberleri
17:10 Fenerbahçe, yılın transfer bombasını patlatıyor! Beşiktaşlı yıldız Aboubakar için teklif yapıldı
17:07 Altının kilogramı 500 bin 450 liraya çıktı
17:02 İmamoğlu sosyal medya üzerinden bildirdi: Halk Bakkal projesini hayata geçiriyoruz
16:51 Üniversite öğrencisi Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu
16:35 Bülent Ersoy'un yıllar önceki mayokinili videosu olay yarattı!
16:25 Yayın ihalesi için masaya oturulacak! Süper Lig'den Netflix bombası
16:21 Televizyoncu Armağan Çağlayan, Marmara Denizi'nde görülen salyalar için tepki gösterdi: Deniz ölüyor, kimse bir şey yapmıyor!
16:16 Elon Musk tweet attı, 'Starbase' isimli kripto para birimi 1 saat içinde 14 kat yükseldi
16:06 80 yaşına kadar biriktirdiği 4 milyon 600 bin lirayı belediyeye bağışladı!
16:06 Kılıçdaroğlu, Sedat Peker'in iddiaları hakkında ilk yorumunu yaptı: Duymazlıktan gelemeyiz
Fenerbahçe, yılın transfer bombasını patlatıyor! Beşiktaşlı yıldız Aboubakar için teklif yapıldı Fenerbahçe, yılın transfer bombasını patlatıyor! Beşiktaşlı yıldız Aboubakar için teklif yapıldı         
17:10
Altının kilogramı 500 bin 450 liraya çıktı Altının kilogramı 500 bin 450 liraya çıktı         
17:07
Hindistan'da şaşkına çeviren olay! Koronavirüsten öldü sanılan kadın, yakılmak üzereyken canlandı Hindistan'da şaşkına çeviren olay! Koronavirüsten öldü sanılan kadın, yakılmak üzereyken canlandı         
16:54
Bülent Ersoy'un yıllar önceki mayokinili videosu olay yarattı! Bülent Ersoy'un yıllar önceki mayokinili videosu olay yarattı!         
16:35
Yayın ihalesi için masaya oturulacak! Süper Lig'den Netflix bombası Yayın ihalesi için masaya oturulacak! Süper Lig'den Netflix bombası         
16:26
Elon Musk tweet attı, 'Starbase' isimli kripto para birimi 1 saat içinde 14 kat yükseldi Elon Musk tweet attı, 'Starbase' isimli kripto para birimi 1 saat içinde 14 kat yükseldi         
16:16
Kılıçdaroğlu, Sedat Peker'in iddiaları hakkında ilk yorumunu yaptı: Duymazlıktan gelemeyiz Kılıçdaroğlu, Sedat Peker'in iddiaları hakkında ilk yorumunu yaptı: Duymazlıktan gelemeyiz         
16:06
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, PKK'nın Suriye sorumlusunun vurulma anı görüntülerini sosyal medyada paylaştı Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, PKK'nın Suriye sorumlusunun vurulma anı görüntülerini sosyal medyada paylaştı         
14:52
Plaj kabininde üzerini değiştiren genç kızları çeken sapık, çevredekiler tarafından yakalandı Plaj kabininde üzerini değiştiren genç kızları çeken sapık, çevredekiler tarafından yakalandı         
14:34
Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı! Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı!         
14:23
Seren Serengil'den mayolu cesur poz! Seren Serengil'den mayolu cesur poz!         
14:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzeten Meral Akşener'e tepkiler çığ gibi büyüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzeten Meral Akşener'e tepkiler çığ gibi büyüyor         
14:03
1,5 tonun üzerinde esrarın yakalandığı operasyonu Bakan Soylu'nun yönettiği ortaya çıktı 1,5 tonun üzerinde esrarın yakalandığı operasyonu Bakan Soylu'nun yönettiği ortaya çıktı         
14:02
Can Bonomo, Can Bonomo, "Keşke Yahudilerin yaptığına bir tepki verseydiniz" yorumu üzerine küplere bindi         
12:54
Cumhuriyet Savcısı yayınladığı video ile salgın sürecinde atılan adımları yerden yere vurdu! Sosyal medyayı sallayan paylaşım Cumhuriyet Savcısı yayınladığı video ile salgın sürecinde atılan adımları yerden yere vurdu! Sosyal medyayı sallayan paylaşım         
12:31
14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi 14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi         
11:13
Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor         
10:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2021 17:18:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 80 yaşına kadar biriktirdiği 4 milyon 600 bin lirayı belediyeye bağışladı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement