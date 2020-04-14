80 yaşında koronavirüsü yendi, makam aracı ile evine gitti - Son Dakika

ORDU'nun Akkuş ilçesinde koronavirüsünü yenen Zülal Demirci (80), tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Demirci, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci'nin tahsis ettiği makam aracıyla evine gönderildi.

Akkuş ilçesinde yaşayan Zülal Demirci, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Ünye'deki özel bir hastaneye başvurdu. Burada yapılan tahlillerde yaşlı kadının koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastanede tedaviye alınan Demirci, 15 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci de hastaneden taburcu olan kadına makam aracını tahsis ederek, ilçeye bağlı Çavdar Mahallesi'ndeki evine gönderdi. Yaşlı kadının karantina sürecinin evinde devam edeceği öğrenildi.Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, Zülal Demirci'nin sağlık durumunun iyiye gittiğini duymanın kendilerini sevindirdiğini vurguladı. Demirci, "Akkuş ilçemiz nüfusuna kayıtlı Zülal teyzemizin sağlık durumun iyiye gittiğini duymak bizleri sevindirdi. Dünya genelinde büyük çapta kayıplar verdiren koronavirüs salgınına karşı belediye olarak gerekli önlem ve tedbirleri almaya devam ediyoruz. Devletimizin aldığı hızlı tedbirlerle Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi dünyaya örnek olmuştur. İlçemiz genelinde salgının yayılmasını hızlandıracak unsurları ortadan kaldırıp, halkımıza gerekli uyarılarda bulunuyoruz. Koronavirüsü yenerek evde karantina süreci devam eden Zülal Demirci teyzemizin sağlık durumunu bizzat yakından takip etmeye devam edeceğim" dedi.