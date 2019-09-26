80 yaşında öğrenci oldular, gençlere taş çıkarttılar

Amasya'nın Taşova ilçesinde Şehit Himmet Aydın Halk Eğitim Merkezi yeni dönem açılış sergisinde 80 yaşındaki kursiyer öğrenci teyzeler yaptıkları el emeği göz nuru örgü işlerle gençlere taş çıkarttılar.

Kursiyer öğrenci Fadime Korkmaz, "80 yaşındayım. 3 yıldır buraya gidiyorum. Allah izin verirse 4. yılım olacak. Psikolojik olarak orada hem kafa dağıtıyoruz hem de severek işimizi yapıyoruz. Saat 09.00'a çeyrek kala evden çıkıyorum. Evimde hayli uzak ama sevdiğim için uzaklığını hiç gözüm görmüyor. Bu sene 4. yılım olacak. Sağ olsun çok şeyler öğretti hocamız bize. Severek yaptığımız için hiç yorucu olmuyor. Torunlarıma yaptım. Hatta Almanya'dan sipariş aldım, onu da yaptım" dedi.

Kursiyer öğrencisi Saire Ulukaya, "80 yaşındayım. Halk Eğitim kursiyer öğrencisiyim. 3 senedir geliyorum. Bu sene 4. yılım. Çok mutlu huzurlu oluyoruz. Bize bir terapi oluyor yani bu el işleri. Onun için severek geliyorum. Birde torunlarım, işte yaptığım ürünler böyle bunlar ben yaptım. Torunlarıma eser bıraktığım için onları memnun ettiğim için onlar mutlu olduğu için ben de mutlu oluyorum. Ben onları severek yapıyorum. Onun için mutluyum. Hocamız da bize enerji veriyor. Ondan da mutluyuz. Herkes için ilimin ve bilimin yaşı başı yoktur. İnsan istediği yaşta her şeyi yapabiliyor" diye konuştu.

Taşova Şehit Himmet Aydın Halk Eğitim Merkezi Şiş Örücülüğü Kursu öğretmeni Gül Hanım Yolaçan, "Öğrencilerim genel de orta yaş üstü. Mesela 80 yaşında öğrencilerim var. Gayet de mutlular. Onlarla aktiviteler yapıyoruz. Ördükleri zaman çok mutlu oluyorlar. Psikologa gidiyorlardı, psikologu bıraktılar. Elimden geldiği kadar ben de onlara yardımcı oluyorum. Gençler şimdi pek örgüyü istemiyorlar ama teyzelerimi görünce gayet istekli geliyorlar. Gayet de mutlular. Hatta gençlere taş çıkarıyorlar diye bilirim" şeklinde konuştu.

Sergi sonrası teyzeler el emeği göz nuru yaptıkları ürünlerin başında sohbet etmeyi de ihmal etmediler.

(Umut Yeşilyurt/İHA)