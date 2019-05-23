Son Dakika Haberleri: 80 yaşındaki adam ATV altında kalarak öldü

80 yaşındaki adam ATV altında kalarak öldü

12 saat önce

Sakarya'nın Karasu ilçesinde ATV'nin kontrolünü kaybeden 80 yaşındaki adam aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

80 yaşındaki adam ATV altında kalarak öldü, System.String[]
Sakarya'nın Karasu ilçesinde ATV'nin kontrolünü kaybeden 80 yaşındaki adam aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Karasu ilçesi Karamüezzinler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 80 yaşındaki Osman Kutlu idaresindeki ATV aracı, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı Kendi kullandığı ATV altında kalan Kutlu, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine Karasu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Osman Kutlu'nun cenazesi Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:33 Kaynak: İHA
Sakarya, Karasu, 3. Sayfa
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