80 yaşındaki adam evinde ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 80 yaşındaki adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

80 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

6 saat önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu.

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Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu.


Olay, Demirci ilçesi Fatih Mahallesi Karakol Sokak'ta meydana geldi. Akşam saatlerinde yemekten sonra komşuya ziyarete giden Yusuf Çokeken'in (80) eşi eve döndüğünde kocasını hareketsiz olarak yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ekibi çağrıldı. Ekipler yaptığı kontrolde Çokeken'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Çokeken'in cenazesi Demirci Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yusuf Çokeken'in uzun süredir akciğerlerinden rahatsız olduğu ve ışın tedavisi gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Fatih Mahallesi, Demirci, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:01 Kaynak: İHA
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