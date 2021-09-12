80 yaşındaki annesini bıçaklayarak öldürdü! Karakola giderek teslim oldu - Son Dakika

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55'lik Yıldız ev halini paylaştı! Takipçileri böyle bir şey görmeyi beklemiyordu

Dün öğle saatlerinde 15.00 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre annesi 80 yaşındaki Yüksel Sevinç ile aynı evde yaşayan Haluk Sevinç annesiyle tartışmaya başladı. Çıkan tartışma sonrası Haluk Sevinç mutfağa gidip ekmek bıçağı aldı.

EVİN KORİDORUNDA BIÇAKLADI

Annesini, evin koridorunda yakalayıp bıçaklamaya başladı. Annesini defalarca bıçaklayan Haluk Sevinç evin kapısını açık bırakıp kaçtı. Komşuların ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Yüksel Sevinç'in hayatını kaybettiği belirlendi.

KARAKOLA GİDİP TESLİM OLDU

Polis ekipleri olayla ilgili olarak Haluk Sevinç'i arama çalışması başlattı. Bir süre sonra Sevinç polis merkezine giderek "Annemi öldürdüm" diyerek teslim oldu. Zanlı, gözaltına alındı.

"OĞLU GELİP BOĞAZINI KESMİŞ"

Öldürülen yaşlı kadının bir komşusu, "Oğlu gelip boğazını kesmiş. Annesini öldüren kişinin aklı dengesi yerinde olmadığı söyleniyor. Annesini eve gelerek öldürdü" dedi.

HAPİSTEN YENİ ÇIKMIŞ

Ekiplerin çalışmaları sonrası Yüksel Sevinç'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Öte yandan, Haluk Sevinç'in daha önceden bir kişiyi bıçakladığı için cezaevine girdiği, yakın bir zamanda tahliye edildiği öğrenildi.