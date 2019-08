80 yaşındaki annesinin gözlerini açtı

Katarakt nedeniyle görme kaybı yaşayan 80 yaşındaki Mavuş Bülbül, operasyon olmak için İzmir Özel Can Hastanesi'nde Göz Hastalıkları Uzmanı olan oğlu Op.Dr.Niyazi Bülbül'ü seçti. Fako Cerrahisi ile akıllı mercek operasyonu olan Mavuş Bülbül, hem astigmat hem miyop, hem de hipermetrop numaralarından da kurtuldu. Gençliğinde bile bu kadar net görmediğini anlatan 6 çocuk annesi Bülbül, "Her annenin hayali doktor oğlu olmasıdır. Benim oğlum hem çok iyi bir doktor, hem de çok iyi bir evlat… Genelde doktorlar kendi ailelerini ameliyat etmek istemezler. Ama oğlum sağolsun çok profesyonel bir şeklide opresyonumu yaptı ve beni gençleştirdi" diye konuştu.

Op.Dr. Niyazi Bülbül, ileri yaş hastalarının en sık karşılaştığı katarakt problemlerinin hayatlarının kalitesini çok etkilediğine dikkat çekti. Annesinin iki gözününde de ileri derece katarakt olduğunu söyleyen Bülbül, annesinin de diğer hastaları gibi sağlığına kavuşturduğu için çok memnun olduğunu söyledi.

Akıllı Mercek Kesin Çözüm

Katarakt hastalığının özellikle ileri yaşlarda ortaya çıktığını anlatan Op.Dr.Niyazi Bülbül katarakt hakkında şu bilgileri verdi;"İleri yaşlara doğru vücudun her organı gibi göz de değişiklikler meydana gelir. Özellikle göz merceğinde bozulmalar oluşur. Bazı hastalarda göz merceğindeki su içeriği değişebilir ve mercekteki liflerin diziliminde deformasyon oluşur. Bazı hastalarda ise göz merceğinin önünde ve arkasında hücresel atık dediğimiz görmeyi engelleyen durum oluşur. Her iki durumda da göz merceği şefaflığını kaybettiği için görme bulanıklaşır. Fako cerrahisi ile akıllı mercek İzmir Özel Can Hastanesi'nde ileri teknoloji kullanılarak çok pratik ve kesin bir çözüm yaratıyor. "

Hastaların özellikle akıllı mercek seçimine de dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr.Bülbül, mercek kalitesinin göz için önemli olduğunu belirtti. Op.Dr.Bülbül, çift görme, bulanıklaşma, ışığa hassasiyet, görmede azalma, gözlük numaralarının sıkça değişmesi gibi belirtileri olan hastaların en yakın göz hekimine muayene olması gerektiğini ifade etti.