80 yaşındaki anneye çocuklarından sürpriz kutlama - Son Dakika

80 yaşındaki anneye çocuklarından sürpriz kutlama

ANKARA - Korona virüs tedbirler kapsamında evinden çıkamayan 80 yaşındaki Sıddıka Kartal, çocuklarının ve torunlarının Anneler Günü için gönderdiği çiçekleri karşısında görünce duygu dolu anlar yaşadı.

Başkent'te salgın hastalığın görüldüğü ilk günden bu yana kendi tedbirini alarak evinden çıkmayan, daha sonrasında sokağa çıkma kısıtlamasına ise sıkı sıkıya uyan 80 yaşındaki Sıddıka Kartal için çocukları ve torunları tarafından sürpriz Anneler Günü kutlaması yapıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde kapısına gönderilen çiçekleri karşısında gören yaşlı anne, duygu dolu anlar yaşadı. Çiçeklerin üzerinde bulunan notların okunması ile birlikte hangi evladının gönderdiğini de tespit eden Sıddıka Kartal'ın mutluluğu gözlerinden okundu. Yaşlı anne, "Ben onlar için ömrümü verdim" derken yanında olamayan evlatlarına öpücükler göndererek el salladı, dualar etti.