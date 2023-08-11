80 yaşındaki baba arazi kavgasında oğlunu öldürdü - Son Dakika
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80 yaşındaki baba arazi kavgasında oğlunu öldürdü

Son Güncelleme: 11.08.2023 15:29

Nevşehir'de 80 yaşındaki bir adam, arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı oğlunu av tüfeği ile vurarak öldürdü. Olayın ardından baba gözaltına alınırken, oğlunun cansız bedeni morga kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

- 80 yaşındaki baba arazi kavgasında oğlunu öldürdü

(Fotoğraflı)

Asım Çapacı

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de 80 yaşındaki şahıs, arazi nedeniyle tartıştığı oğlunu av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Olay, Acıgöl ilçesine bağlı Tatlarin kasabasında meydana geldi. İddiaya göre, Cemal B. (80) ile oğlu Yunus B. (56) arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden kavga çıktı. Cemal B., kavgada oğlunu av tüfeği ile vurarak öldürdü. Olayın ardından Cemal B. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, Yunus B.'nin cansız bedeni Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa 80 yaşındaki baba arazi kavgasında oğlunu öldürdü - Son Dakika


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