80 yaşındaki dede maske takmayan vatandaşlara isyan etti - Son Dakika

80 yaşındaki dede maske takmayan vatandaşlara isyan etti

Turgut Erin Çarlı;

"Polisi görünce cezadan korkuyorlar ama ölümden korkmuyorlar"

ERZURUM - Erzurum'da 80 yaşındaki bir dede maske takmadan sokağa çıkan vatandaşlara isyan etti. Bazı vatandaşların kameraları görünce maskelerini takmaları ise dikkat çekti.

Son zamanlarda etkisini tekrar göstermeye başlayan koranavirisü, (Covid-19) insanların hayatlarını etkilemeye devam ediyor. Vaka sayılarında en çok artış olan illerden biri olan Erzurum'da ise maske takmayan vatandaşlar dikkat çekiyor. 80 yaşındaki Erzurumlu dede Turgut Erin Çarlı ise bu durum üzerine maske takmayan vatandaşlara isyan etti.

" Edirne'den Van'a kadar herkes maskesini taksın bu virüsü bir ayda değil 25 günde yeneriz"

Vatandaşların polis görünce maske taktığını belirten Turgut Erin Çarlı, "Maskenizi neden takmıyorsunuz siz ölüme karşımı geliyorsunuz. Kendinizi düşünmüyorsanız evinizdeki çocuklarınızı düşünün. Ailenizi düşünün ayıptır maskenizi takın. Türkiye'nin yüzde 70'i maske takmıyor. Maskesini takan kısım ise çenesinin altını kapatıyor. Vatandaşlar polisi görünce maskeyi ağzına çekiyor. Bu virüs çeneden bulaşmıyor ki ağızdan bulaşıyor. Polisi görünce cezadan korkuyorlar ama ölümden korkmuyorlar. Şuan kafelerin bahçeleri açık ama kar yağınca herkes kafelerin ve kahvehanelerin içerisine doluşacak. İnsanlar dikkat etmezse kışın ölümler artacak. Edirne'den Van'a kadar herkes maskesini taksın bu virüsü bir ayda değil 25 günde yeneriz" dedi.