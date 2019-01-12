80 Yaşındaki Elmas Dereköy: Bizi Hatırlayan Bile Olmazdı
43 dakika önce
Şaphane'de açılan Halk Eğitimi Merkezi 'hasta ve yaşlı öz bakımına destek kursu'nun kurs öğreticisi ve kursiyerleri, her hafta bir yaşlıya ev ziyareti ve destek hizmeti veriyor.
Şaphane
'de açılan Halk Eğitimi Merkezi
'hasta ve yaşlı öz bakımına destek kursu'nun kurs öğreticisi ve kursiyerleri, her hafta bir yaşlıya ev ziyareti ve destek hizmeti veriyor. Halk Eğitimi Merkezi'nin hayat boyu öğrenme, hayat boyu iyilik yap projesi kapsamında yapılan çalışmalar çerçevesinde bu hafta da ilçede bulunan kimsesiz hasta ve yaşlılara destek hizmeti gerçekleştirildi.
80 yaşındaki Elmas Dereköy
'ü evinde ziyaret eden kursiyerler, Elmas teyzeye evinde temizlik ve ilaç kullanımı konusunda destek hizmeti verdiler. Verilen hizmetten memnunluk duyduğunu belirten 80 yaşındaki Elmas Dereköy, kendisini ziyaret eden kursiyerlere minnet duygularını ifade ederek teşekkür etti. Halk eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce yürütülen projenin her hafta bir yaşlıyı evinde ziyaret ederek verilen destek hizmeti ile devam edeceği açıklandı.
80 yaşındaki Elmas Dereköy, "Eskiden bizi ne gören ne de duyan olurdu. Şimdi doktor ayağımıza geliyor. Kaymakamlık
olsun, Halk Eğitim Merkezi Müdürü olsun ziyaretime gelip ihtiyaçlarımı karşılıyor. Tüm bunların Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
sayesinde olduğunu biliyorum. Allah ona uzun ömür versin" diye konuştu. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:02 Kaynak: İHA
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