Son Dakika Haberleri: 80 Yaşındaki Elmas Dereköy: Bizi Hatırlayan Bile Olmazdı

80 Yaşındaki Elmas Dereköy: Bizi Hatırlayan Bile Olmazdı

43 dakika önce

Şaphane'de açılan Halk Eğitimi Merkezi 'hasta ve yaşlı öz bakımına destek kursu'nun kurs öğreticisi ve kursiyerleri, her hafta bir yaşlıya ev ziyareti ve destek hizmeti veriyor.

80 Yaşındaki Elmas Dereköy: Bizi Hatırlayan Bile Olmazdı, System.String[]
Şaphane'de açılan Halk Eğitimi Merkezi 'hasta ve yaşlı öz bakımına destek kursu'nun kurs öğreticisi ve kursiyerleri, her hafta bir yaşlıya ev ziyareti ve destek hizmeti veriyor. Halk Eğitimi Merkezi'nin hayat boyu öğrenme, hayat boyu iyilik yap projesi kapsamında yapılan çalışmalar çerçevesinde bu hafta da ilçede bulunan kimsesiz hasta ve yaşlılara destek hizmeti gerçekleştirildi.

80 yaşındaki Elmas Dereköy'ü evinde ziyaret eden kursiyerler, Elmas teyzeye evinde temizlik ve ilaç kullanımı konusunda destek hizmeti verdiler. Verilen hizmetten memnunluk duyduğunu belirten 80 yaşındaki Elmas Dereköy, kendisini ziyaret eden kursiyerlere minnet duygularını ifade ederek teşekkür etti. Halk eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce yürütülen projenin her hafta bir yaşlıyı evinde ziyaret ederek verilen destek hizmeti ile devam edeceği açıklandı.

80 yaşındaki Elmas Dereköy, "Eskiden bizi ne gören ne de duyan olurdu. Şimdi doktor ayağımıza geliyor. Kaymakamlık olsun, Halk Eğitim Merkezi Müdürü olsun ziyaretime gelip ihtiyaçlarımı karşılıyor. Tüm bunların Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde olduğunu biliyorum. Allah ona uzun ömür versin" diye konuştu. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:02 Kaynak: İHA

Şaphane, Halk Eğitimi Merkezi, Dereköy, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Poşete 25 Kuruş Vermek İstemeyen Vatandaşlar, Kilo İşi Poşet Almaya Başladı HÜDA PAR, Yerel Seçimlere Katılmama Kararı Aldı

Son Dakika! Fransa'nın Başkenti Paris'teki Fırında Patlama: 2'si Ağır 20 Kişi Yaralandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 12:45:47. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 80 Yaşındaki Elmas Dereköy: Bizi Hatırlayan Bile Olmazdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]