Kendilerini kargo çalışanı olarak tanıtan dolandırıcılar, 80 yaşındaki kadına 3 milyon liralık senet imzalattılar - Son Dakika
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Kendilerini kargo çalışanı olarak tanıtan dolandırıcılar, 80 yaşındaki kadına 3 milyon liralık senet imzalattılar

01.10.2022 15:45

Kadıköy'de kendilerini kargo çalışanı gibi tanıtan dolandırıcılar, 80 yaşındaki emekli muhasebeci Sevil Özer'e 3 milyon TL'lik senet imzalattırdı. Dolandırıldığını 1 ay sonra gelen icra kararıyla anlayan ve suç duyurusunda bulunan Özer, "Kargo diye senet imzalattırdılar. Benim gibi yaşlı insanları kandırıyorlar. Lütfen savcılar, hakimler beni duysun, bu çeteyi yakalasın" diyerek yaşadığı duruma isyan etti.

Kadıköy'de yaşayan emekli muhasebeci Sevil Özer'e, Tekirdağ'da yazlığındayken bir telefon geldi. Kargocu olduğunu söyleyen kişi, Kadıköy'deki adresinde kimseyi bulamadığını, elindeki evrakın önemli olduğunu, mutlaka teslim etmeleri gerektiğini söyleyerek, "Adresinizi verin, gelip teslim edeyim" dedi. Özer de yazlığının adresini verdi.

BİR AY SONRA İCRA KARARI GELDİ

Tekirdağ'daki yazlığa gelen bir kişi, içinde broşürler ve gazete parçaları olan zarfı Sevil Özer'e vererek, elindeki evraka da imza attırdı. Yaşlı kadın zarfın içinden çıkan broşürleri görünce şüphelendi ancak, dolandırıldığını düşünmedi. Özer'in evine bir ay sonra bir icra kararı gönderildi. İcra takibi nedeniyle bankadaki parasına ve yaşadığı eve tedbir konan Özer, kendisini dolandıranlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

GELEN TELEFONLA DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

Dolandırıcıların kendisi gibi yaşlı insanları hedef aldığını söyleyen Özer, "Yazlık evdeyken aradılar, 'Bir kargo var, PTT'den önemli bir evrak var, iletmemiz lazım' dedi. Ben de 'İstanbul'da değilim, yazlıktayım' diye cevap verdim. Yazlığa da gelebileceklerini, evrakı bana vermeleri gerektiğini söyledi. Bir ya da iki gün sonra geldi, kargonuz bu dedi, elime verdi. Ondan sonra defteri de verdi. O deftere imza attım ben. Açtım kargoyu, içinden ilanlar, broşürler çıkınca, 'Oğlum sen bunun için mi bu kadar yolu geldin. İçinde hiçbir şey yok. Sen beni aldatmış olmayasın' dedim. O da, 'Yok teyze bizde öyle' dedi. Kardeşim vefat etmişti, onun seneyi devriyesini yaptık, diğer kardeşlerimle. Biz seyahate çıktık. Bir ay sonra bana bir telefon geldi. Sevil Özer misiniz diye sordular. Ondan sonra da 'Siz şu şahsı tanıyor musunuz' dedi. Ben tanımıyorum deyince, 'Siz ondan borç almışsınız' dedi. Kimseden borç almadığımı söyledim. Telefondaki kişi, 'Ben icrada çalışıyorum. Bana biraz garip geldi bu icra kağıtları, senet dedi. Onun için sizi aradım, uyarmak için' dedi. Ben dolandırıldım diye bangır bangır bağırdım. Hemen kalktık İstanbul'a geldik. Suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.

"BENİM GİBİ YAŞLI İNSANLARI KANDIRIYORLAR"

Suçluların yakalanmasını istediğini söyleyen Sevil Özer, "Ben dolandırıldım. Bana kargo diye senet imzalattılar. Senet olduğunu bilmiyordum, kargo defterine imza attım. Devlet büyüklerimiz görsün. Benim gibi yaşlı insanları kandırıyorlar böyle. Gecem gündüzüme karıştı, uyku uyuyamıyorum, hasta olacağım. Bu bir çete, yakalansınlar. Lütfen savcılar, hakimler bunu duysun, bu çeteyi yakalasın. Beni bu mağduriyetten kurtarsınlar. Dolandırıldım ben. Sadece bankadan maaşımı çekebiliyorum. Bankadaki paramı, evimi kullanamıyorum. Çok mağdurum, bana yardım etsinler" dedi.

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Kaynak: DHA

Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kendilerini kargo çalışanı olarak tanıtan dolandırıcılar, 80 yaşındaki kadına 3 milyon liralık senet imzalattılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kendilerini kargo çalışanı olarak tanıtan dolandırıcılar, 80 yaşındaki kadına 3 milyon liralık senet imzalattılar - Son Dakika
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