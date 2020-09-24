80 yaşındaki Emiş teyzenin su hasreti sona erdi - Son Dakika

80 yaşındaki Emiş teyzenin su hasreti sona erdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü Aydıncık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından döşenen ve yenilenen içme suyu hattıyla Pembecik Köyünde yalnız yaşayan ve engebeli arazide kovalarla evine su taşıyan 80 yaşındaki Emiş Çatal, uzun zamandır...

80 yaşındaki Emiş teyzenin su hasreti sona erdi, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü Aydıncık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından döşenen ve yenilenen içme suyu hattıyla Pembecik Köyünde yalnız yaşayan ve engebeli arazide kovalarla evine su taşıyan 80 yaşındaki Emiş Çatal, uzun zamandır hasretini çektiği içme suyuna kavuştu.

MESKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aydıncık ilçesine bağlı yüksek rakımlı Pembecik Köyünde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Emiş teyzenin musluğundan su akmıyordu. Dağlık bir arazide uzun ve zorlu bir yürüyüş sonrası kovalarla evine su taşıyan Emiş Çatal'ın durumunu haber alan Aydıncık Şube Müdürlüğü yetkilileri, zaman kaybetmeden müdahalede bulunarak, yeni içme suyu hattı döşedi. MESKİ ekipleri, ekonomik ömrünü tamamlayan ve sık sık patlaklar yaşanan içme suyu hattını da yenileyerek, en yakın içme suyu hattından musluğa kadar Emiş teyzeye içme suyu ulaştırdı. Bölgede bulunan içme suyu hattına giderek, kovalar ve plastik şişeler yardımıyla evine su taşımak zorunda kalan Emiş teyzenin su sıkıntısı, MESKİ yetkilileri tarafından döşenen ve yenilenen hatla çözüldü.

Emiş Çatal'ın durumuna Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı da kayıtsız kalmadı. Emiş teyzeye gıda kolisi yardımında bulunan ekipler, kendisinin Halkkart başvurusunu da aldı. Emiş teyzenin bakımsız kalan evi için de gerekli tadilat çalışmalarına başlanacak.

"Mutluyum, çok şükür suyum akıyor"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e ve MESKİ yetkililerine teşekkür eden ve iyi dileklerini ileten Emiş teyze, "80 yaşındayım. Burada yalnız yaşıyorum, kocam öldükten sonra köyümden ayrılmak istemedim, yuvamı bırakamadım. 6 çocuğum var ama hepsi ayrı ayrı yerlerde yaşıyor. Daha önceleri evime su getirmek için dağlık olan ormanın içinden yürüyordum. Plastik şişelere, kovalara su doldurup eve taşıyordum. Bazen takılıp düşüyordum, her yanım yara bere içinde kalıyordu. Sağ olsunlar bir gün MESKİ'den geldiler ve 'sana içme suyu getireceğiz' dediler. Mutluyum, çok şükür suyum akıyor. Benimle ilgileniyorlar, ihtiyaçlarımı soruyorlar. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi, Aydıncık, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 13:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 80 yaşındaki Emiş teyzenin su hasreti sona erdi - Son Dakika

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