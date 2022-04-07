80 yaşındaki eşini öldüren kadının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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80 yaşındaki eşini öldüren kadının yargılanmasına devam edildi

07.04.2022 12:43
80 yaşındaki eşini öldüren kadının yargılanmasına devam edildi

Başkentte 80 yaşındaki eşi Ahmet Akgün'ü 38 yerinden bıçaklayarak öldüren 76 yaşındaki Mevlüde Akgün'ün yargılanmasına devam edildi.

Başkentte 80 yaşındaki eşi Ahmet Akgün'ü 38 yerinden bıçaklayarak öldüren 76 yaşındaki Mevlüde Akgün'ün yargılanmasına devam edildi.

33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Akgün, sağlık sorunları nedeniyle katılmadı, avukatı ve maktulün ailesi ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Hasan Şatır, önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, bu ilişkin beyanda bulunması için sanık avukatına söz verdi.

Mahkemenin talebi üzerine sanık Akgün'ün, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesine gönderildiğini belirten avukat, burada 3 hafta gözlem altından tutulması gereken sanığın bir gün sonra taburcu edildiğini söyledi.

Bir günlük gözlem sonucunda sanık hakkında hazırlanacak raporun hukuki niteliğinin tartışmaya açık olduğun belirten avukat, sanığın yeniden Adli Tıp Kurumuna gönderilmesini talep etti.

Sanık avukatı, müvekkilinin yaşına bağlı sağlık sorunları olduğunu ayrıca psikolojik tedavi görmesi gerektiğini ifade ederek serbest bırakılmasını talep etti.

Beyanların ardından ara kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Şatır, sanık Akgün'ün tutukluluk halinin devam etmesine hükmederek duruşmayı 23 Haziran'a erteledi.

Olayın geçmişi

İddianameye göre Mamak ilçesi Bahçelerüstü Mahallesi'nde yaşayan Mevlüde ve Ahmet Akgün çifti, 14 Ocak'ta gürültü yüzünden tartıştı. Bu sırada Mevlüde Akgün, eşini 38 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

İfadesinde 60 yıllık bir evliliklerinin olduğunu belirten sanık Akgün, "Eşim bana bağırdı, küfür ve hakaret etti. Elindeki bıçakla beni tehdit etti. Odaya girdiğimde eşim oturduğu yerden kalkarak bıçağı bana doğru savurdu. Ben de elindeki bıçağı alarak kendimi savunmak için ona vurdum." iddiasında bulundu.

Mevlüde Akgün'ün, "eşi kasten öldürme" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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Ahmet Akgün, Hasan Şatır, Adli Tıp, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 80 yaşındaki eşini öldüren kadının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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