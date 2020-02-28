80 yaşındaki Esma Denizci'nin hayali kursta gerçek oldu - Son Dakika

İzmit Belediyesi'nin Meslek Edindirme Kurslarına ile tanışan 80 yaşındaki Esma Denizci, yıllardır hayalini kurduğu takı tasarımında kendi ürünlerini üretmeye başladı.



İzmit Belediyesi Meslek Edindirme Kursları, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda kurs açmaya devam ediyor. Son olarak vatandaşlardan gelen talep ile takı tasarım kursu açan Belediye, 80 yaşındaki Esma Denizci'nin uzun yıllardır kurduğu hayalini gerçekleştirmesini sağladı. İlk olarak hobi amacıyla başlayan Denizci, bilgisayar öğrenmek için girdiği kursta 90'lı yıllardan beri hayalini kurduğu takı tasarımı ile buluştu. Kasım ayından bu yana düzenli olarak her derse katılan Denizci, torunlarına hediye olarak yaptığı takıları satmaya da başladı.



Büyük bir titizlikle ve keyifle takı tasarlayan Denizci, uzun yıllardır hayalini kurduğu takı tasarımla tanıştığı için yaşadığı mutluluğu ifade ederek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e ve İzmit Belediyesi'ne sundukları imkanlar ve ücretsiz kurslar için teşekkür etti. - KOCAELİ