80 yaşındaki Halime teyzenin yardımına itfaiye koştu - Son Dakika

80 yaşındaki Halime teyzenin yardımına itfaiye koştu

Nevşehir'de belindeki rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir evinden çıkamayan ve oturduğu apartmanda asansör olmamasından dolayı bahçesine çıkamayan 80 yaşındaki Halime teyzenin yardımına itfaiye ekipleri koştu.

Nevşehir'de belindeki rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir evinden çıkamayan ve oturduğu apartmanda asansör olmamasından dolayı bahçesine çıkamayan 80 yaşındaki Halime teyzenin yardımına itfaiye ekipleri koştu.

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Nevşehir'in Güzelyurt Mahallesi Seray Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın 2. katında oturan ve belindeki rahatsızlığı dolayısıyla yürümekte zorluk çeken 80 yaşındaki Halime Akkoç, hava almak için eşinin yardımı ile apartmanın bahçesine indi. Burada bir süre vakit geçirdikten sonra yeniden dairesine çıkmak isteyen ancak asansör olmamasından dolayı çıkamayan Akkoç, Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istedi. Yaşlı kadının yardım talebine kayıtsız kalmayan itfaiye ekipleri, kısa sürede yaşlı kadının bulunduğu apartmana geldi. İlk olarak yaşlı kadını bir sağlık kuruluşuna götürme teklifinde bulunan itfaiye ekipleri, sağlık durumunun iyi olduğunu söylemesi üzerine bahçedeki yaşlı kadını merdivenlerden sandalye üzerinde 2. kattaki evine ulaştırdı.


Akkoç, kendisine yardım eden itfaiye görevlilerine teşekkür etti. - NEVŞEHİR

Güzelyurt Mahallesi, Nevşehir, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 16:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 80 yaşındaki Halime teyzenin yardımına itfaiye koştu - Son Dakika
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