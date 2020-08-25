80 yaşındaki hasta, kronik rahatsızlıklarına rağmen koronavirüsü yendi - Son Dakika

80 yaşındaki hasta, kronik rahatsızlıklarına rağmen koronavirüsü yendi

ANKARA'da, koronavirüse yakalanan diyabet, böbrek yetmezliği, tansiyon ve kalp rahatsızlıkları bulunan Hacer Dinçsoy (80), Ankara Şehir Hastanesi'nde gördüğü tedaviyle hastalığı yenerek, sağlığına kavuştu.

80 yaşındaki hasta, kronik rahatsızlıklarına rağmen koronavirüsü yendi, System.String[]

ANKARA'da, koronavirüse yakalanan diyabet, böbrek yetmezliği, tansiyon ve kalp rahatsızlıkları bulunan Hacer Dinçsoy (80), Ankara Şehir Hastanesi'nde gördüğü tedaviyle hastalığı yenerek, sağlığına kavuştu.

Başkentte 10 çocuk annesi Hacer Dinçsoy, bir şirkette çalışan ve Covid-19 testi pozitif çıkan torunuyla temas etmesinin ardından koronavirüse yakalandı. Bilinç bulanıklığı ve aşırı solunum yetmezliği şikayetleriyle Ankara Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği'nde tedaviye alınan Dinçsoy, kronik rahatsızlıkları ve ilerleyen yaşına rağmen hastalığı yendi. Sağlığına kavuşan Dinçsoy, 10 gün süren tedavisinde görev alan 20 sağlık kişilik personeli tarafından alkışlarla hastaneden taburcu edildi. Dinçsoy, kendisini uğurlayan sağlık çalışanlarına, "Sizin sayenizde oldu bu. Allah sizden razı olsun" diyerek, teşekkür etti.

KALBİNDE PİL VARAnkara Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği İdari Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. İhsan Ateş, 80 yaşındaki hastanın tedavisinde plaquenil, favipiravir, dekort ilaçlarına başlandığını, solunum yetmezliği için de steroid tedavisi uygulandığını kaydetti. Kronik hastalıkları olduğu için hastayı sıkı gözetim altında tuttuklarını belirten Doç. Dr. Ateş "Kronik rahatsızlıklarına rağmen çok şükür yoğun çabamızla sağlığına kavuştuğu için çok mutluyuz. Hastamızda akut böbrek yetmezliği, diyabet, tansiyon hastalıkları vardı. Ayrıca kalbinde pil var. 10 gün gibi kısa sürede solunum yetmezliğini toparlayıp normal oda oksijende nefes alabilirliğini sağlayıp, taburcu ettik" dedi.'KRONİK HASTALAR DAHA SIKINTILI GEÇİRİYOR'Doç. Dr. Ateş, kronik hastalıkları fazla olan kişilerde organ yetmezliği geliştiğini hatırlatarak, "Bu kişiler Covid'i daha sıkıntılı düzeyde geçirebilirler. Bu hastalarımızda daha temkinli olmamız gerekiyor. Hızlı bir şekilde tedaviye başlamamız ve solunum yetmezliği aşamasına geçtiğinde akciğerlerin büyük kısmının tutulmaya başladığı anda diğer tedavi ajanlarıyla steroid tedavisi ve diğer tedavilerle hızlı şekilde kontrol altına almamız gerekmekte. Bu açıdan toplumun da herkeste hastalığın ciddi bir şekilde seyredebileceği, yaygınlığın artacağının farkında olması gerekiyor" diye konuştu.'ERKEN TANI, TEDAVİDE ÖNEMLİ'

Doç. Dr. İhsan Ateş, Ankara Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği'nde pandemiye karşı büyük mücadele verdiklerini belirterek, "Şu anda 200 kişilik doktor ekibiyle yaygın bir şekilde pandemi sürecinin başından beri canla başla çalışıyoruz. Yüzlerce kişi sağlığına kavuştu ve taburcu oldu. Erken tanı, tedaviye başlamada çok önemli. Tek temennimiz sağlık çalışanlarıyla bu mücadeleyi verirken toplumdaki her bireyin özveriye sahip olması, farkındalığı kendinde yerleştirmesi, ailesine, çevresine, ülkesine sahip çıkması gerekiyor. Bunu vatandaşlarımızdan canı gönülden bekliyoruz" dedi.

Şehir Hastanesi, Koronavirüs, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 10:54

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 80 yaşındaki hasta, kronik rahatsızlıklarına rağmen koronavirüsü yendi - Son Dakika
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