80 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
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80 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

20.10.2022 00:25
80 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 80 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 80 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Orkide Sokak'ta meydana gelen olayda, F.A.'yı(80) ziyarete gelen yakınları yaşlı kadının yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede F.A.'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri de evde inceleme yaptı. F.A.'nın cenazesi incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 80 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

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