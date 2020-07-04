80 yaşındaki kadını FETÖ yalanıyla dolandıran 4 şüpheli Şanlıurfa'da yakalandı - Son Dakika

80 yaşındaki kadını FETÖ yalanıyla dolandıran 4 şüpheli Şanlıurfa'da yakalandı

KONYA'da H.E.'yi (80) telefonla arayıp, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıp, 50 bin TL ve 500 dolar parayı alarak kayıplara karışan 4 şüpheli, Konya polisi tarafından yapılan operasyonla Şanlıurfa'da yakalandı.

KONYA'da H.E.'yi (80) telefonla arayıp, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıp, 50 bin TL ve 500 dolar parayı alarak kayıplara karışan 4 şüpheli, Konya polisi tarafından yapılan operasyonla Şanlıurfa'da yakalandı.

Merkez Meram ilçesinde yaşayan H.E.'yi telefonlar arayıp, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, H.E.'ye bilgilerinin FETÖ terör örgütünün eline geçtiğini ve kimlik bilgileri ile adına kredi çekildiğini söyledi. Şüpheliler, H.E.'ye evine bir polis göndereceklerini ve evdeki paraları ona teslim etmesini istedi. H.E.'de eve gelen şüpheliye 18 Haziran günü 50 bin TL ve 500 dolar parayı teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan H.E., polise giderek şikayetçi oldu.

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ŞANLIURFA'DA YAKALANDILAR

Şikayet üzerine harekete geçen Yankesilicik ve Dolandırcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerle ilgili çalışma başlattı. Çevredeki bir güvenlik kamerasından şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını tespit eden polis, şüphelilerin Şanlıurfa'da olduğunu belirledi. Şanlıurfa'ya giden polis ekipleri, Halil Göktaş (23), Hüseyin Karaca (21), Müslüm Dağ'ı (34) ve Bahri G. (24) yapılan operasyonla yakalayarak, gözaltına aldı.

Konya'ya getirilen ve dolandırıcılık suçundan poliste suç kayıtları bulunan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Bahri G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Şanlıurfa, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 15:44 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 80 yaşındaki kadını FETÖ yalanıyla dolandıran 4 şüpheli Şanlıurfa'da yakalandı - Son Dakika
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