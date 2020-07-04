80 yaşındaki kadını FETÖ yalanıyla dolandıran 4 şüpheli Şanlıurfa'da yakalandı - Son Dakika

KONYA'da H.E.'yi (80) telefonla arayıp, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıp, 50 bin TL ve 500 dolar parayı alarak kayıplara karışan 4 şüpheli, Konya polisi tarafından yapılan operasyonla Şanlıurfa'da yakalandı.
Merkez Meram ilçesinde yaşayan H.E.'yi telefonlar arayıp, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, H.E.'ye bilgilerinin FETÖ terör örgütünün eline geçtiğini ve kimlik bilgileri ile adına kredi çekildiğini söyledi. Şüpheliler, H.E.'ye evine bir polis göndereceklerini ve evdeki paraları ona teslim etmesini istedi. H.E.'de eve gelen şüpheliye 18 Haziran günü 50 bin TL ve 500 dolar parayı teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan H.E., polise giderek şikayetçi oldu.