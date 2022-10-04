80 yaşındaki kadının başına bastonla vurduğu kocası öldü - Son Dakika
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80 yaşındaki kadının başına bastonla vurduğu kocası öldü

04.10.2022 17:32
80 yaşındaki kadının başına bastonla vurduğu kocası öldü

İZMİR'de, M.A.'nın (80), başına bastonla vurduğu eşi Fahri A. (85) yaşamını yitirdi.

İZMİR'de, M.A.'nın (80), başına bastonla vurduğu eşi Fahri A. (85) yaşamını yitirdi.

Olay, 27 Eylül'de, Seferihisar ilçesi Payamlı Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Fahri A., kavga ettiği eşi M.A.'yı odaya kilitlemek istedi. Çıkan arbedenin kavgaya dönüşmesiyle M.A, elindeki bastonla eşi Fahri A.'nın başına vurdu. Darbenin etkisiyle Fahri A., kanlar içinde yerde kaldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Fahri A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Fahri A.'nın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Gözaltına alınan M.A., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA

Seferihisar, kavga, Eylül, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 80 yaşındaki kadının başına bastonla vurduğu kocası öldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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