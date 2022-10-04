Olay, 27 Eylül 'de, Seferihisar ilçesi Payamlı Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Fahri A., kavga ettiği eşi M.A.'yı odaya kilitlemek istedi. Çıkan arbedenin kavgaya dönüşmesiyle M.A, elindeki bastonla eşi Fahri A.'nın başına vurdu. Darbenin etkisiyle Fahri A., kanlar içinde yerde kaldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › 80 yaşındaki kadının başına bastonla vurduğu kocası öldü - Son Dakika

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