80 yaşındaki koronavirüs hastası, 29 gün sonra yoğun bakımdan çıktı - Son Dakika

80 yaşındaki koronavirüs hastası, 29 gün sonra yoğun bakımdan çıktı

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Hikmet Sakaldaş (80), 29 gün sonra yoğun bakımdan çıkarılarak, normal servise alındı.

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Hikmet Sakaldaş (80), 29 gün sonra yoğun bakımdan çıkarılarak, normal servise alındı. Pandemi hastanesi ilan edilen ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs nedeniyle tedavi gören Hikmet Sakaldaş, 29 gün önce yoğun bakıma alındı. Sağlık durumu iyiye giden Sakaldaş, bugün normal servise alındı. Hasta hakkında bilgi veren Doç. Dr. Mesut Erbaş, "Hastanemiz yoğun bakım ünitesinde 29 gündür yatmakta olan 80 yaşındaki erkek hasta, ek kronik hastalıkları olmasına rağmen uzun süren mekanik ventilasyon tedavisinin ardından solunum cihazından ayrıldı. Diğer tüm parametrelerinin normal seviyelere gelmesinin üzerine hastanın 'Covid-19' servisine devri gerçekleştirilmiştir" dedi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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