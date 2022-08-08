80 yaşındaki Mehmet amca mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor - Son Dakika
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80 yaşındaki Mehmet amca mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor

08.08.2022 19:34
80 yaşındaki Mehmet amca mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor

80 yaşındaki Mehmet amca mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor Malatya'da yaşayan 80 yaşındaki yemeni ve mest ustası Mehmet Kuşdoğan ilerleyen yaşına rağmen mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

80 yaşındaki Mehmet amca mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor

MALATYA - Malatya'da yaşayan 80 yaşındaki yemeni ve mest ustası Mehmet Kuşdoğan ilerleyen yaşına rağmen mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Battalgazi ilçesine bağlı Dabakhane Mahallesi'nde bulunan tarihi Bakırcılar Çarşısı'ndaki Yemeniciler İş Hanı'nda yıllardır Malatyalılara hizmet veren 80 yaşındaki Mehmet Kuşdoğan ilerleyen yaşına rağmen mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

"9 yaşında mesleğe başladım"

Okul yüzü görmeden yemeni ve mest ustalığı yaparak 4 çocuğunu büyüten mesleğin kentteki son temsilcisi Mehmet Kuşdoğan," Okul yüzü görmedim. 9 yaşında iken halam elim tutup yemenici Gaffar ustanın yanına götürüp al sana çırak diyor. Askere gidene kadar çıraklık yaptım, 1964'te askerlik dönüşünde kendi işyerimi açtım. Bir kaç kez işyeri değiştirdim 71 yıldır çalışıyorum" dedi.

"İl dışından gelip sipariş veriyorlar"

Yemeni meraklıların hala olduğunu ifade eden Kuşdoğan, " Yemeniye en fazla talep Siverek'te olurdu. Yıllar önce satmak için götürdüğüm yemenileri havada kaparlardı. Artık ürün satmak için kent dışına çıkmıyorum. Çevre illerden Van'dan Adıyaman'dan gelip sipariş verenler oluyor. Bende yapıyorum parasında değilim amaç vatandaşın işi görülsün altını bulursun ama yemeni artık bulamazsın" şeklinde konuştu.

"Mesleğin son temsilciyim"

Kendisinden başka kentte yemeni ve mest üretimi yapan kimsenin bulunmadığını kaydeden Kuşdoğan," Malatya'da yemenici olarak ben kaldım. Sadece bizim sektörde değil bir çok sektörde çırak bulunamıyor. En fazla çırak çalıştıran berberlerdir eskide berberlerin 5 tane çırağı vardı, şimdi bakın tek çırak yok. Bizim meslek yemenicilik ve mestçilik de tam olarak öldü" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 80 yaşındaki Mehmet amca mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor - Son Dakika

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