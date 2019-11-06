Son Dakika Haberleri: 80 yaşındaki Saadet Özakay gittiği kurslardaki başarısı ile gençlere taş çıkartıyor
Son Dakika Genel 80 yaşındaki Saadet Özakay gittiği kurslardaki başarısı ile gençlere taş çıkartıyor

80 yaşındaki Saadet Özakay gittiği kurslardaki başarısı ile gençlere taş çıkartıyor

6 saat önce

80 yaşındaki Saadet Özakay gittiği kurslardaki başarısı ile gençlere taş çıkartıyor OMEK'te geçtiğimiz sene keçe kursuna gelerek başarılı olan, bu sene de ahşap kursuna katılıyor Özakay;

80 yaşındaki Saadet Özakay gittiği kurslardaki başarısı ile gençlere taş çıkartıyor

OMEK'te geçtiğimiz sene keçe kursuna gelerek başarılı olan, bu sene de ahşap kursuna katılıyor Özakay;

"Sosyalleşiyoruz, arkadaşlarımızla güzel vakit geçiriyoruz"

"Daha çok şeyler öğreneceğiz, öğrenmeyi seviyorum"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Odunpazarı Belediyesi'nin ücretsiz olarak açtığı ahşap boyama kursuna katılan 80 yaşındaki Saadet Özakay, öğrenmenin yaşının olmadığını gösteriyor.

Odunpazarı Belediyesi Meslek ve Sanat Edinme Kursuları bünyesinde hizmet veren Dr. Orhan Oğuz Halk Merkezi'nde bulunan ahşap edindirme kursu, pek çok vatandaşa hizmet veriyor. İki yıldır burada açılan kurslara gelerek eğitim alan 80 yaşındaki Saadet Özakay, ahşap boyama kursunda öğrenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sene keçe kursuna gelerek başarılı olan Özakay, bu sene de ahşap kursuna katılarak öğrenmenin yaşının olmadığını gözler önüne seriyor.

"Sosyalleşiyoruz, arkadaşlarımızla güzel vakit geçiriyoruz"

Herkesin bu tarz kurslara gelmesi gerektiğini söyleyen Özakay, çok güzel vakit geçirdiğini ifade ederek, "Geçen sene de geldim keçe kursuna. Bu sene de geliyorum. Evde otururken kendini dinliyor insan. Rahatsızlıkları artıyor. Buraya gelince iyi oluyor. Arkadaşlar var. Burada ahşap boyama öğreniyoruz. Rahatsızlıklarım var ama ona rağmen gelmek istedim. Sosyalleşiyoruz, arkadaşlarımızla güzel vakit geçiriyoruz. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Burası çok güzel, hoşuma gidiyor" dedi.

"Daha çok şeyler öğreneceğiz, öğrenmeyi seviyorum"

Ailesinin yanında olduğunu ve kendisine destek verdiğini aktaran Özakay, "Onlar da teşvik ediyorlar 'anne evde oturma, senin için daha iyi' diyorlar. Dört tane torunum var. Üniversiteye gidiyor 3 tanesi. Torunları büyüttüm, çocukları büyüttüm. Çok şükür. Keçe kursunda çok başarılı olduk. Hocam beni ikinci sene çağırdı. Bunları yapmak da hoşuma gidiyor. Daha çok şeyler öğreneceğiz. Öğrenmeyi seviyorum" diye konuştu.

80 yaşındaki Saadet Özakay gittiği kurslardaki başarısı ile gençlere taş çıkartıyor

Odunpazarı Belediyesi, Orhan Oğuz, Eskişehir, Anne, Genel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:59 Kaynak: İHA
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