80 yaşındaki Suriyeli kadının çaresizliği - Son Dakika
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80 yaşındaki Suriyeli kadının çaresizliği

6 saat önce

Suriye'de Beşar Esad rejimine ait savaş uçaklarının bombalarından kaçarak Sarmada ilçesindeki Sarut çadır kampına gelen siviller, zor şartlarda yaşamlarını sürdürüyor.

80 yaşındaki Suriyeli kadının çaresizliği, System.String[]

Suriye'de Beşar Esad rejimine ait savaş uçaklarının bombalarından kaçarak Sarmada ilçesindeki Sarut çadır kampına gelen siviller, zor şartlarda yaşamlarını sürdürüyor. 80 yaşındaki Amşer Aliv, 13 kişi bir çadırda yaşadıklarını, giyecek kıyafetleri bile olmadığını söyledi.


Suriye'nin Hama bölgesinden kaçarak İdlib'e sığınan ancak bombardımanların burada da başlaması ile Sarmada bölgesindeki Sarut kampına sığınan siviller, güç şartlarda yaşamlarını sürdürüyor. Yoğun yağış nedeniyle su ve çamur altında kalan kampta hayat mücadelesi veren 80 yaşındaki Amşer Aliv, 13 aile ferdi ile bir çadırda kaldıklarını, ısınabilmek için kendi kıyafetlerini yaktıklarını söyledi. Yaşlı kadın Esed rejiminin üzerlerine varil bombaları attığını ve evlerinin yerle bir olduğunu belirterek, "Hama kırsalında ailemizle birlikte yaşıyorduk ve buraya yaklaşık 6 ay önce geldim. Oğlum, gelinim ve torunlarım ile birlikte 13 kişi bir çadırda yaşıyoruz. Burada yaşamaya çalışıyoruz. Önce 15 gün kadar Türkiye sınırına gittik, sonra buraya geldik. Hama'da yaşarken Esed askerleri uçaktan üzerimize varil bombası attılar ve oradaki evimiz yandı. Canımızı zor kurtardık. Su, yakacak, yiyecek ve giyebileceğimiz kıyafetimiz bile yok. Isınabilmek için elbiselerimizi sobada yaktık. Yağmur ve çamur içerisindeyiz. Evimiz bombalandığı için hiçbir şeyimiz kalmadı. Her yer bombalanıyordu. Burada her şeye ihtiyacımız var. Onu da Allah'tan istiyoruz" dedi.


Yoğun yağışlar nedeniyle çamur içinde kalan Sarut kampındaki Amşer Aliv, barındıkları alanın temizlenmesini ve temel yaşam ihtiyaçları için yardım bekliyor. - İDLİB

Beşşar Esed, Suriye, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 02:07 Kaynak: İHA
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